Nezadovoljni gledalci po Talentih: Slovenijo je ugrabila harmonika

Včeraj smo v oddaji Slovenija ima talent dobili še dvoje finalistov, ki se bodo za bogato nagrado 50.000 evrov potegovali v finalni oddaji 22. decembra.

To sta postala plesna skupina Plac, ki je povsem navdušila gledalce, ter harmonikar Luka Konečnik. Žiranti so na koncu morali izbrati med slednjim in Damjanom Pöršem, avtomobilskim navdušencem z žametnim glasom. Na koncu je bil odločilen glas žiranta Lada Bizovičarja, namenil ga je Luki in poskrbel za izenačeno mnenje žirije. Kdo naj gre v finale, je bilo tako odvisno od glasov gledalcev - in z večjim številom glasov gledalcev je zadnji finalist poslal ravno harmonikar Luka.

Se mnogi gledalci, sodeč po komentarjih, s tem niso strinjali. »Slovenijo je ugrabila harmonika,« je na družbenem omrežju odločitev komentiral eden od njih. Da je bil Luka zgolj eden izmed mnogih, sicer odličnih harmonikarjev, ki jih premore naša deželica, so prepričani še drugi spletni uporabniki, ki menijo, da si je prostor med deseterico finalistov veliko bolj zaslužil Damjan.

»Edini moški, ki ima glas v tej oddaji, pa dajo harmoniko v finale. Ne me basat', res. Lado, ti pa tako očitno ne maraš Damjana, da bolj očitno ne more biti,« se je ob odločitev žirije obregnila ena od njih, podobnih komentarjev pa je bilo precej. A vsem ustreči je nemogoče, odločitev je padla, kdo bo na koncu prepričal Slovenijo, pa bo znano čez slabe dva tedna.