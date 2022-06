Neverjetna preobrazba znane Slovenke: Kamera mi je naredila krivico (FOTO)

Mariborčanko Lauro Beranič je Slovenija spoznala v šovu Sanjski moški, zapomnili smo si jo pa predvsem po tem, da je bila vedno brez dlake na jeziku. Laura v zadnjih mesecih redno trenira v fitnesu, skrbi pa tudi za zdravo prehrano. Marsikaj na to temo objavlja tudi na instagramu, kjer ima več kot 38.000 sledilcev.

Tokrat je Beraničeva razkrila, kako se je preobrazila v letu in pol. Objavila je dve fotografiji – eno iz časa, ko je bila v šovu Sanjski moški, in drugo, ki je nastala ta mesec. Več kot očitno je, da je v tem času izgubila kar precej kilogramov. »Saj je res, da mi je kamera kar malo krivice naredila, ampak ko gledam stare slike, vseeno sebe najbrž ne bi prepoznala, « je zapisala ob fotografiji.

Preobrazba. FOTO: Instagram

V treh mesecih izgubila 10 kilogramov

Kot nam je zaupala Laura, je večino kilogramov – in sicer prbližno 10 – izgubila od konca februarja letos, torej v treh mesecih. »Nikoli si nisem postavljala strogih ciljev in si jih niti ne bom, ker se največje preobrazbe zgodijo, ko brez večjega napora in z veseljem hodimo na vadbo in čim kvalitetneje jemo,« priznava temnolaska in doda, da je ona živ dokaz, da se vse da. Razkrila nam je še, da bo letos še precej časa preživela na morju, tako da so njeni cilji bolj sladki: čim več preplavanih minut in ležanja na soncu.