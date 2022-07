Slovenski pevec doživel nenavadno srečanje

Pevec Nace Junkar na strunjansko plažo zahaja že več kot tri desetletja. Plažo, na kateri je najbolj znan nudist, dobro pozna, ima jo tako rekoč v malem prstu. Nedavno pa se mu je prav tam pripetil zanimiv dogodek. Neka gospa, pozneje je izvedel, da ji je ime Helena, mu je prinesla dve miniaturni živalci. Vprašala ga je, ali se spozna na morske živali in ali ve, kaj bi ti dve bili.

»Najprej sem mislil, da sta klobučnjaka. Kakšen dan pred tem je namreč prav tu na plažo naplavilo velikega klobučnjaka in sem zato najprej pomislil na to. Pogledal sem živalci, a nisem vedel, kaj bi bili,« pravi pevec. Kljub temu da ni poznal vrste in da bi lahko šlo tudi za meduzi, ki bi ga opekli, je živalci prijel. Nista bila klobučnjaka, tudi opekla ga nista, zato so hitro naredili fotografijo in bitji spustili nazaj v vodo. Nacetu pa sta naključna nevsakdanja obiskovalca plaže vzbudila radovednost, zato je s pomočjo fotografije poskušal ugotoviti, za kakšno žival gre.

»Ne vem, ali je podatek točen, a šlo naj bi za rebrače, ki pri ribičih niso priljubljene, saj njihove lovke zrastejo do nekaj metrov in jim pojedo veliko rib. Nisem ribič, vseeno pa menim, da je narava narava, da je vsak, kakršen je, in da ima v živalskem svetu vsaka žival svoje mesto v prehrambni verigi,« še pove Junkar.