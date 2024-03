Nekdanja zakonca Cvikl prvič o umazanem perilu pred sodniki

Letošnji dan žena je dan za začetek sojenja v zadevi Cvikl. Ob deseti uri se bo začel predobravnavni nalog na Okrožnem sodišču v Ljubljani, v katerem Milan M. Cvikl toži svojo nekdanjo ženo Jerco Legan Cvikl.

Na sodišče se je podal zaradi domnevnih žalitev, ki naj bi jih Leganova izrekla v intervjuju za revijo Jana. Pol leta po ločitvi od sedanjega viceguvernerja Banke Slovenije je izrekla precej težkih obsodb na njegov račun. Med drugim ga je obtožila trpinčenja, ustrahovanja, poniževanja ter manipuliranja z njo in njunimi otroki. Življenje z možem je menda postalo nevzdržno tako zanjo kot tudi za njuna otroka. Več o tem preberite v prispevku Grozljiva izpoved Jerce Legan: tako naj bi jo mučil bivši mož.

Jerca v Jani o tem, kdaj za njen zakon ni bilo več rešitve:

»Ko te partner po 15 letih iskrene lojalnosti in ljubeče pozornosti začne v javnosti blatiti z razočarano gospodinjo in permisivno materjo, potem ko mu podariš mladost, dva zdrava otroka in ponudiš vse svoje življenjske vire ... Ko te sinova jokajoče prosita, da že nekaj ukreni, in rotita, da z očetom ne želita več sedeti za isto mizo ali oditi skupaj na izlet ... Ko te postane strah, kateri krožnik bo narobe odložen, in navkljub selitvi iz spalnice nikjer v skupnem domu nimaš več mirnega spanca ... Ko ob vsakem stiku poslušaš, kako zanič kuhaš, kako slabo si videti, kakšen brezvezen poklic in bedne prijateljice imaš ... a hkrati za novo leto brezsramno nadleguje eno izmed njih ... Ko ti v družbi pred vsemi brutalno jemlje besedo ... Ko se s svojo nejevoljo pokroviteljsko spravlja na tvoje starše in prijatelje ter edini babici celo prepove stike z vnukoma ... Ko te sosedje na cesti sprašujejo, ali potrebuješ pomoč ... Ko iz tablice letijo žgečkljive fotografije in osladna sporočila z drugimi ženskami ... Ko v družinskem avtomobilu naletiš na sledi neznanega pudra, cenene vonjave in odpadle dolge svetle lase ...