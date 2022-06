Nekdanja manekenka živi sredi cvetočega raja

Naša nekdanja najuspešnejša manekenka in fotomodel Nina Gazibara je še vedno zelo postavna in pri 71 letih žari od zrele lepote. S svojim partnerjem Markom živi na Jesenicah. Tam imata ob hiški veliko zelene površine, kjer sta si ustvarila vrtiček z zelenjavo in veliko bujnega cvetja, družbo pa jima dela tudi kužika Sissy.

»Gojiva oba, le Marko je bolj na vrtu, saj jaz ne morem čepeti ali težko klečim zaradi zloma kolena. Križ me tudi muči in več kot eno uro ne morem biti pripognjena za sajenje, pobiranje in pletje«, je povedala kljub bolečinam marljiva Nina. Ker je še zgodnji čas, vse zasajeno še ni pognalo, izbira pa bo velika.

Nina s partnerjem Markom in psičko Sissy. FOTO: Nina Gazibara

»Veliko začimbnic je že zunaj: pehtran, luštrek, peteršilj, rožmarin, zelena, timijan, majaron, origano, šetraj, drobnjak, bazilika in maroška meta. Od sadja pa bova imela belo grozdje, kosmulje, maline, črni in rdeči ribez ter slive. Zelenjave bo tudi veliko, od raznih solat in radiča, pora, nizkega fižola, paradižnika, zelja, blitve in špinače. Šparglje pa pojeva kar sproti«, je naštela Nina svoje zelenjavno bogastvo.

A najraje ima vsakovrstno cvetje. »Med rožami trajnicami so rumeni grobelnik, dve vrsti klematisa, lampijončki, rman, dve vrsti sivke, vrtnice, mak, okrasni luk, drobne krizanteme, potonike, srčki, hijacinte in več barv hortenzij. Sezonske enoletnice pa so pelargonije, zmajeva krila, zvončki, okrasni krompir in koprive, surfinija in marjete.«

Nina ima še skupni vikend z bratom, kjer gojita še več vrst cvetja ter sadnih dreves. Ni kaj, Nina živi v raju.