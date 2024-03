Ne samo Barbra Streisand, ima jo tudi naša igralka

Po legendarni ameriški pevki, igralki in režiserki Barbri Streisand je svojo zvočno biografijo dobila tudi znana gledališka in filmska igralka Jožica Avbelj, ki je kot znana Američanka sama posnela svojo življenjsko pot. Avtorica njene biografije je dramaturginja, publicistka in urednica Petra Pogorevc.

Gre pravzaprav za biografski roman, ki ima preprost naslov Joži. Izšel je pri ZKP RTV Slovenija v sodelovanju z uredništvom igranega programa Radia Slovenija – program Ars, založbo Beletrina, Mestnim gledališčem ljubljanskim in Festivalom Borštnikovo srečanje. Zvočno knjigo o življenju Avbljeve je režirala Špela Kravogel. Avtorica romana je že prej napisala uspešnico Rac: Biografski roman o življenju Radka Poliča, ki je prav tako izšel v obliki zvočne knjige.

»Knjiga je nastajala štiri leta. To je bilo potovanje v neznano, na katero sem se podala z vrhunsko igralko in edinstveno osebo, ki sem jo dolgo spremljala s take ali drugačne razdalje. Najprej na televiziji, filmu, radiu in v gledališču, kjer sem jo lahko občudovala v raznih vlogah, nato pa še v Mestnem gledališču ljubljanskem, kjer sem jo imela veselje in čast opazovati v zaodrju ter z njo sodelovati med nastajanjem različnih likov oziroma uprizoritev,« pravi avtorica.

Z leve: tonska mojstrica Sonja Strenar, režiserka Špela Kravogel, igralka Jožica Avbelj in avtorica knjige Petra Pogorevc FOTO: Radio Slovenija

»Zmeraj sem jo spoštovala, zmeraj me je zanimala in zmeraj sem se od nje učila. Ampak nič od vsega naštetega se ne more primerjati z lepoto in uživancijo večletnega dobivanja z Jožico Avbelj na kavah, namenjenih tako obujanju osebnih spominov kot pogovarjanju o tem, od kdaj in zakaj je tako usodno zavezana igranju. Če je v knjigi mogoče zaslutiti vsaj malo energije, radosti in navdiha, ki so se sproščali med temi najinimi druženji, potem je namen dosežen. Hvaležna sem, da nama je uspelo zgraditi bližino, iz katere je vzniknilo toliko gosto popisanih strani,« še pravi.

Portretiranka o knjižnem in zvočnem zapisu svoje življenjske poti pravi, da je pisateljici uspelo ustvariti pravi poklon igralskemu poklicu.

»Prikaže ga večplastno in kompleksno, skupaj s prelomnimi in kontroverznimi predstavami, ki so dvigale prah, kot sta Spomenik G in Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki, v kateri sem zaigrala še kot gimnazijka. Knjiga je prava zakladnica, saj smo vključili tudi zaodrje predstav in razgrnili moj igralski kredo. Hotela sem prodreti v skrivnost vlog, ki so mi jih zaupali režiserji, in jih enostavno narediti. To ne pomeni, da nikoli nobene ne zafrkneš, mirno jo lahko in tudi jo. Ampak moraš se pobrati in pripraviti na naslednjo, ki bo boljša,« je misli strnila glavna protagonistka.