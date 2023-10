Ne boste verjeli, kaj je Dončićev najljubši konjiček in katera skladba ga najbolj dvigne

Luka Dončić je v preteklosti že večkrat pokazal, da v prostem času rad igra videoigre. Prav zato bi kdo lahko pomislil, da je njegov najljubši konjiček igranje videoiger. A sodeč po objavah ekipe Dallas Mavericks na družbenih omrežjih, je njegov najljubši konjiček v tem trenutku nekaj čisto drugega. To je, verjeli ali ne, ribolov.

Ekipa Dallas Mavericks je na instagramu objavila zanimive slike svojih igralcev. Na njih so imeli vsi v rokah tablo, na kateri so bile zapisane nekatere informacije o njih. Na Lukovi je bilo napisano, da je njegov najljubši konjiček ribolov. Napisano je bilo tudi, da je skladba, ki ga energično najbolj dvigne, Zetor. Ni bilo sicer napisano, kdo je izvajalec te skladbe, a zdi se, da gre za tisto, ki jo izvajajo Raubarji. Prisluhnete ji lahko v spodnjem videu.

Dončić sicer na instagramu nemalokrat pokaže, kaj posluša. Paleta skladb, ki si jih zavrti, je zelo pestra. Med drugim si zavrti tako slovenske kot tudi srbske in španske skladbe.

Na Lukovi tabli so bila zapisana še nekatera bolj znana dejstva o njem, in sicer, da vstopa v svojo šesto NBA sezono, da je njegov vzdevek Don in da je njegovo domače mesto Ljubljana.

Dončićeva ekipa Dallas Mavericks bo v prihodnjih dneh igrala pripravljalne tekme. Redni del nove sezone pa bo začela 26. oktobra, ko se bo pomerila z ekipo San Antonio Spurs. Slednja se je pred začetkom sezone okrepila z visokoraslim in izjemno nadarjenim košarkarjem Victorjem Wembanyamo.