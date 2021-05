Ne boste verjeli, kaj diši muci znane slovenske pevke

Cvetka je navihana muca.

Ne vem, kaj ji je tako dišalo, ampak nad njim je čisto navdušena!

Pevka Ana Dežman se nedvomno lahko pohvali, da je njena hišna ljubljenka nekaj resnično posebnega. Kosmatinka Cvetka je ime dobila po prvotni, začasni skrbnici. Aktivistka trboveljskega društva proti mučenju živalije namreč nekaj časa skrbela zanjo, dokler niso našli primerne družine za posvojitev. Poleg tega da je precej nenavadne barve, je prijateljstvo sklenila tudi s psom Glenom, ki stanuje za sosednjimi vrati. Ta je namreč hišni ljubljenec Anine mameMočno tovarištvo pa je Cvetka stkala tudi z Anino hčerko in sinom. Čeprav sta oba še v vrtcu,inže pomagata pri skrbi za kosmatinko.»Z otrokoma ima poseben odnos, dobro ju pozna in ve, kdaj ju ima dovolj,« pravi Ana, ki razkrije, da ima moždoma avtoriteto. »Je bolj dosleden, jaz ji preveč popuščam in me zato za hrbtom večkrat prinese okoli in tudi počne kaj, česar pri njem ne. Skoči na mizo, če je na njej kak prigrizek, in podobno, zato moramo paziti,« prizna. Cvetka obožuje zavitke, predvsem jabolčnega.»Ob neki priložnosti smo ga pustili na mizi in na vsem lepem je bila zraven in se začela mastiti z njim. Takrat je bila še manjša in niti slutili nismo, da lahko skoči tako visoko. Še na misel ji ni prišlo, da bi skočila z mize, ko smo jo zagledali in zavpili, naj pride dol. Vsekakor si je mislila, da se za štrudelj splača potrpeti in slišati nekaj krepkih na ta račun. Ne vem, kaj ji je tako dišalo, ampak nad njim je čisto navdušena,« pravi Ana.Ko je o nenavadnem gurmanskem okusu Cvetke povprašala veterinarko, se je ta krepko nasmejala. Tudi k njim, čeprav so znana in priljubljena klinika, namreč redko zaide kakšna sladkosneda mačka. Čeprav so že pred Cvetko dolga leta pri hiši imeli mačka Pandija, ta nikoli ni pokazal niti najmanjšega zanimanja za sveže pečene rogljičke, krofe, palačinke, Cvetka pa nepremično preži pri mizi, misleč, da je ne vidijo, in čaka na grižljaje, ki ji jih ponujata Martin ali Klara.