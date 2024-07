Natašo Pirc Musar varuje 14 varnostnikov: Vem, da me imajo ves čas na očeh

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v svoji predsedniški palači sprejela radijskega voditelja Roberta Roškarja, ki je predsednici zastavil vrsto zanimivih vprašanj. Predsednica se je razgovorila in spregovorila o tem, kako je videti njen vsakdan.

Pravi, da ji njen dan in urnik diktirajo predvsem dogodki in da dan ni enak dnevu. Povedala je, da ni jutranji človek in da so se v uradu zdaj že navadili, da pred deseto ni sestankov.

Zanimiv je podatek, da predsednica nikamor ne sme brez varnostnikov in priznava, da je to morda najtežji del te njene funkcije. Pravi, da ima kar 14 varnostnikov, od tega eno varnostnico. »Sem se že navadila, da jih ne vidim, vem pa da imajo oni mene ves čas na očeh,« je dejala in dodala, da gre sama lahko le po spletnih nakupih. Predsednici varnostniki res sledijo na vsakem koraku, njen sin in mož pa imata vseeno nekoliko več svobode in lahko »gresta po svoje«, ko sta sama.

Predsednica je razkrila še, da je v zadnjih treh letih shujšala 25 kilogramov, kar si šteje za velik podvig. »Zdaj res lepo pazim, v prejšnjih časih pa se krompirjem nisem mogla upreti. Alkohola ne pijem, ker nimam encimov za razgradnjo alkohola, zato nazdravljam z otroškim špricarjem – jabolčni sok z vodo,« je še razkrila.