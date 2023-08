Nastopala v slovenskih resničnostnih šovih, sedaj objavila čudovito vest

»Porodnišnica Postojna, beseda hvala je premalo! Hvaležna sva vam do neba in nazaj. Hvala vsaki roki, posebej od doktorja, babic, sester, strežnicam, kuharjem ... za res lepo prvo porodno izkušnjo. Neverjetni ste!« je na Instagramu Tanja Balabanič, ki se je boste spomnili iz slovenskih resničnostnih šovov Bar in Kmetija. Postala je mamica.

Sicer pa je pred kamerami resničnostnega šova Bar, v katerem je nastopila leta 2015, v igri 'flaša resnice' priznala tudi, da je bila kot najstnica noseča. Tedaj ji je takratni sotekmovalec Nejc zastavil kočljivo vprašanje, ali je bila v že preteklosti noseča, ta pa je na vprašanje pritrdilno odgovorila.