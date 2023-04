Naša radijska voditeljica oboževalcem sporočila žalostno vest

Priljubljena radijska voditeljica in pevka Anabel je šokirala svoje oboževalce in jim sporočila žalostno vest. Po treh letih je sprejela težko odločitev in na Instagramu obelodanila, da voditeljski mikrofon postavlja v kot. Zagotovo je s tem razočarala marsikaterega radijskega poslušalca. Bo pa še naprej ostala v medijskem prostoru, saj se bo odslej posvečala glasbi. Kot je zapisala, se bo zaprla v studio, saj namerava izdati nove pesmi.

»Moj fokus je od vedno bil na glasbi, sicer zadnja leta malce manj zato pa sem bom zdaj zaprla v studio, da vam dostavim dolgo obljubljene pesmi«, je zapisala na svojem Instagram profilu.