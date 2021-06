Naš TV voditelj bo spet zibal: prvorojenka Lilija bo dobila sestrico (FOTO)

Gregor Trebušak, voditelj oddaje Svet na Kanalu A in Urša Žgajnar, novinarka v isti oddaji. FOTO: Blaz Samec/delo

Voditelj informativne oddaje Svet na Kanalu Aima v teh dneh veliko razlogov za nasmeh na obrazu.Kot je razkril za 24 ur s soprogooktobra, pričakujeta že drugo deklico. Prvorojenkabo sicer prihodnji mesec stara dve leti in vsem rada pove, da bo kmalu dobila mlajšo sestrico.Voditelj je še razkril, da sta se morala s soprogo pri prvem otroku zateči k umetni oploditvi, tokrat pa to ni bilo potrebno. Dodal je še, da bosta punčki največji dar zanj in soprogo Uršo.