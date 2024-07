Napovedovalka Ajda Mlakar pokazala svojo postavo v kopalkah (FOTO)

Napovedovalka vremena na komercialni televiziji in strastna radijka Ajda Mlakar se trenutno mudi na počitnicah. Na družbenem omrežju je objavila počitniško fotografijo, ki je razvnela njene sledilce. Ajda namreč pozira v modnih kopalkah, ki poudarijo njeno lepo postavo. Seveda navdušeni komentarji pod fotografijo kar dežujejo. Glede na to, da je Ajda trenirala balet in da še vedno zelo rada pleše, se njeni čudoviti postavi verjetno ne gre čuditi.

Simpatična televizijka je razkrila, da počitnikuje na otoku Vis, tako da ni pobegnila zelo daleč in jo lahko kmalu spet pričakujemo na televizijskih zaslonih. Čeprav sicer zelo rada tudi potuje.

Pred leti je postala prepoznavna po kletvicah, ki so ji ušle med vajo. Vajo so pomotoma predvajali po televiziji. Ogledate si jo lahko tukaj: