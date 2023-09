Najlepša bo nosila krono iz enajstih vrst slovenskega lesa

Naslednji petek bomo že vedeli, katera od finalistk letošnjega lepotnega izbora je miss Slovenije 2023. A dotlej vseh 12 deklet upa na najboljšo uvrstitev: Nika Šalamon, Nina Kokot, Špela Godvajs, Alida Tomanič, Andjela Jakimovska, Ava Domina Zamuda, Nada Hejja, Tijana Bektašević, Ines Marjetič, Aleksandra Matan, Ana Ivanc in Pika Kenda. V Radljah ob Dravi bo eno od njih žirija razglasila za najlepšo gospodično, le ena bo nosila kronico. In to kakšno! Take v vseh letih lepotnega izbora na Slovenskem še ni bilo.

Izberite svojo favoritko in glasujte za Miss Slovenskih novic . Lahko glasujete tudi po pošti. Glasovnico najdete v tiskani izdaji Slovenskih novic.

A lepo po vrsti. Projekt Miss Slovenije s sloganom Podpirajmo slovensko pomaga tudi pri gradnji bolj vključujoče družbe za vse. V sodelovanju z Varstveno-delovnim centrom (VDC) Zasavje podira stereotipe o nezmožnosti neodvisnega življenja odraslih oseb z intelektualno oviro in podira stereotipe o nezmožnosti njihovega vključujočega dela, športnega, kulturnega in družabnega udejstvovanja v vsakdanjem življenju v družbi.

Les bele breze spominja na smaragd.

Aktualna misica z varovanci VDC Zasavje in CUDV Črna na Koroškem

Kandidatke za miss Slovenije in tudi aktualna miss Vida Milivojša so tudi letos pripravile za varovance VDC različna izobraževalna, družabna srečanja, na katerih so jih učile kuhanja po receptih, pravilne nege obraza in telesa, ličenja, nogometnih veščin, novih plesnih korakov in pesmi, skupaj so ustvarjali različne izdelke. Aktualna miss Slovenije Vida je sodelovala na vseh pomembnih dogodkih zasavskega VDC, med najvidnejšima sta vsekakor sprejem zlatih nogometašev po poletnih svetovnih športnih igrah v Berlinu in srečanje s predsednico države Natašo Pirc Musar ob krasitvi novoletne smrečice.

21. septembra bo okronana miss Slovenije 2023.

Poleg novih znanj pri druženju z dekleti varovanci pridobivajo samozavest, saj se čutijo pomembni, slišani, vključeni in srečni, poudarja lastnica licence Miss Slovenije za miss sveta Jelka Verk.

Krono za letošnjo misico so izdelali v delavnici VDC Zasavje. FOTOGRAFIJE: ARHIV PROJEKTA MISS SLOVENIJE

VDC Zasavje miss slovenije krona

Krona je naravna, unikatna, ročno izdelana umetnina

Leto 2023 je res vključujoče, inovativno in povezano za VDC Zasavje in projekt Miss Slovenije: krono za letošnjo misico so namreč izdelali v delavnici lastnega programa VDC Zasavje v sodelovanju z uporabniki, lesni program v nastajanju vodi Jure Gačnik. Krona je naravna, unikatna, ročno izdelana umetnina iz 11 različnih vrst slovenskega lesa. Vrst, ki so bolj ali manj razširjene v gozdovih vseh slovenskih regij: bukev, gaber, robinija, rdeči macesen, hrast, jesen, javor, črni gaber, smreka in bela breza. Prav slednja izstopa: njen les je naravno zelen in spominja na smaragd.