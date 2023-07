Najbogatejša Slovenka se je oglasila iz Srbije: povedala je, kaj počne

Pisali smo že, da sta Iza Sia Login in Samo Login v Srbiji po prodaji priljubljene aplikacije Talking Tom, kupila več kot 4000 hektarov kmetijskih zemljišč, še ko sta bila par. To naj bi postala največja platforma ekološkega kmetijstva v Evropi, podjetje pa se imenuje Login EKO. Do lani sta vse skupaj upravljala, po ločitvi pa sta si premoženje razdelila, piše srbski portal Mondo.

Že leta 2013 je Iza z družino ustanovila fundacijo Login5 z namenom ustvarjanja sveta s čistim zrakom, čisto vodo in čisto zavestjo.

Izine ambicije so živeti mirno, harmonično življenje. »Vsak trenutek svojega življenja poskušam živeti v harmoniji. Če mi to uspe, sem lahko ustvarjalna, uspešna, izpolnjena in srečna. Uživam v preživljanju časa z ljudmi, ki delijo isto filozofijo, in na ta način lahko ustvarjamo cilji, ki si jih zastavimo skupaj: miren svet, v katerem imamo vsi možnost živeti svobodno in uspešno življenje, polno namenov in ljubezni; svet, v katerem je narava bogata in jo je v izobilju in je v katerem bi bilo normalno, da se odločimo pomagati drugim in sebi ter slaviti naš kolektivni napredek,« je povedala za portal honestmum.com.

V Sloveniji skuša čim več časa preživeti z družino

Kot je povedala, poskuša, ko je v Sloveniji, čim več časa preživeti z družino in prijatelji. »Trudim se, da ne uporabljam budilke, da lahko dan začnem umirjeno z jutranjo meditacijo. Sledi dolg sprehod ali joga, moja jutranja rutina pa se konča s sadjem in visoko beljakovinskim zajtrkom. Preostanek dneva običajno definirajo moj koledar, kjer imam veliko timskih sestankov za vse projekte, ki jih trenutno delam,« je razkrila Iza, piše Mondo.

Meni tudi, da je zelo pomembno vzpostaviti ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem. »Pomembno se mi zdi najti ravnovesje – če uživaš v svojem delu, pa tudi v preživljanju časa z otroki, lahko najdeš način, kako oboje uravnotežiti in je lahko in izpolnjujoče,« je povedala.