Nacionalna vrednost fotografij Tomija Lombarja

Objokovanje demonstranta Qerima Muriquija, ki je življenje izgubil 18. marca 1998 v mestu Peć na Kosovu med streljanjem srbske policije. FOTO: TOMI LOMBAR/Hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Obsežen fond zajema dogajanje v vseh treh desetletij samostojne Slovenije.

je bil dolga leta Delov fotoreporter.Spomladi 1993 je začel fotografirati za novi časopis Republika, spomladi 1994 za Delo Revije, jeseni 1995 pa je za najdaljše poklicno obdobje prišel v časopisno podjetje Delo pod okrilje urednika fotografije. Za Delo in njegove edicije je vse do januarja 2020 s fotografijami, posnetimi doma ali po svetu, vsakodnevno nagovarjal bralce.Zdaj se je odločil, da donira več kot 200.000 analognih in digitalnih fotografij Muzeju novejše zgodovine Slovenije.To je, kot pravijo v muzeju, »prvi obsežen fond fotografij iz vseh treh desetletij samostojne Slovenije. Zaradi vsebine in estetike reporterskih fotografij ima donirani Lombarjev opus nacionalno vrednost.« Na ploščadi pred ljubljanskim muzejem je predstavljen njihov izbor.Opus pa je resnično bogat, v muzeju ga predstavljajo na razstavi, zasnovani v štirih sklopih. Fotografiji poosamosvojitvenega zmagoslavnega veselja mladine sledita prvi in drugi sklop, ki odstirata Tomija Lombarja kot vojnega fotoreporterja. Njegove fotografije vojne na tleh razpadle Jugoslavije so simbolično postavljene na začetek in konec vojne – na začetek v Sloveniji leta 1991 in na konec na Kosovu leta 1999.V tretjem sklopu so zbrane tiste, ki so izrazito kontrastne vojni – fotografije izbranih slovenskih športnikov, ki so olimpijsko slavo dosegli na poletnih olimpijskih igrah. Tomi Lombar jih je spremljal na igrah v Atlanti in Salt Lake Cityju v ZDA, Sydneyju, Atenah in Torinu.V četrtem sklopu so izbrane fotografije svetovno znanih osebnosti, ki so obiskale samostojno Slovenijo. Tomi je vesel in ponosen ob donaciji, ki je še en kamenček v mozaiku jubilejnega leta, ko praznujemo 30-letnico samostojne države.