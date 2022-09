Na žurerskem otoku slovenska voditeljica ostala brez žura (FOTO)

»Letošnje poletje sem prvič izkoristila za popotovanje na špansko Ibizo. Dolgoletni prijatelj, ki je tam didžej, me je že več let nagovarjal, da bi doživela žurersko Ibizo. In odločila sem se, da grem preverit, kaj se tam dogaja,« pove Suzana Bajrič, ki na TV3 vodi oddajo Zlati ključ, napoveduje pa tudi vreme.

Privoščila si je odklop, zdaj se polna novih moči vrača pred kamero.

Na pot sta se s prijateljem odpravila z avtom, kar jo je malce skrbelo glede na to, da je pot kar dolga. »Do Barcelone sva potrebovala 15 ur, tam pa sva se vkrcala na trajekt, malo zaspala in zjutraj že bila na čudovitem otoku. V resnici je pot minila, kot bi mignil, in bila je polna prijetnih dogodivščin, smeha in veselja. Pravo poletno dopustniško vzdušje, skratka,« razkriva Bajričeva, ki je še isti dan ugotovila, da je hrana veliko cenejša od pijače, in se pošalila, da je že takoj sklenila, da bo pač več jedla kot pila. »Captain G, Slovenec, ki na Ibizi živi že vrsto let, je poskrbel za odlično namestitev, vzdušje in dozo smeha, za kar mu bom vedno hvaležna. Spoznala sem prisrčne ljudi, tudi veliko Slovencev, ki živijo tam in so vedno pripravljeni pomagati in se seveda, ko je čas, tudi zabavati. Ibize nisem doživela v tako žurerski obliki, bolj so mi ustrezali plaže, tišina, narava, prijetni pogovori in druženje, skratka bolj umirjeno življenje,« pove Bajričeva in prizna, da se je le enkrat odpravila plesat v priljubljen klub Pacha, kjer je glasbo vrtel DJ Solomun.

»A priznam, da sem pričakovala malo drugačno zvrst glasbe in norega vzdušja glede na to, da smo bili na žurerskem otoku. Z leti se je to očitno spremenilo tudi tam, vse postaja bolj skomercializirano. Ali pa sem že v letih, ko žuriranje ni več tako pomembno,« smeje razmišlja lepotica s televizijskih zaslonov. »Zdaj gledam na Ibizo s čisto drugačnega zornega kota, ne samo kot na otok, kjer se lahko ljudje zabavajo. Vsakemu priporočam, da ga gre raziskovat, saj ponuja marsikaj. Zagotovo se bom še vrnila. Tudi zaradi prijaznih ljudi, ki so izjemno gostoljubni, zabavni in srčni,« sklene Bajričeva.