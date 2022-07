Na Pop TV prihajata nova znana obraza (FOTO)

Edina stalnica v življenju so spremembe. Tako se s Pop TV poslavlja Tanja Divac, ki je bila z vedno vpadljivo pričesko prepoznavna v rubriki Pop In. In medtem ko ona odhaja na drug konec sveta (več o tem preberite na povezavi), se bo ekipa okrepila z mladimi močmi, pridružujeta se ji namreč Kaja Kočevar in Alen Podlesnik.

»Zelo, zelo redki so kraji, kjer na nekaj sto kvadratnih metrih najdeš toliko talentiranih posameznikov, ki so povezani v tako namazan stroj, kot je Pop. V tej točki življenja je to tisto, kar me najbolj navdušuje – vedno sem si želel biti del te mašinerije,« je dejal Alen, Kaja pa: »Navdušujejo me filmi, glasba, zvezdniki in ta svet pop kulture, ki je vedno nekako skrit za tančico skrivnosti, ki jo v Pop In malo po malo odkrivam – skupaj z ljudmi, ki so do tega dela ravno tako strastni, kot sem jaz.«

Kajo marsikdo pozna s spletnih omrežij kot Kayo Solo, medtem ko je Alen znan ljubiteljem radijskih frekvenc.