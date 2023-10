Na odru Talentov nastopil znanec resničnostnih šovov, gledalci pa udarili po POP TV

Za nami je nova oddaja šova Slovenija ima talent. V njej smo bili med drugim priča zlatemu gumbu žiranta Andreja Škufce, ki so ga povsem navdušili plesalci plesne skupine Oni.

Svoj talent je predstavil tudi 44-letni Boštjan Melanšek iz Velenja, ki je že dvakrat nastopil v šovu Ljubezen po domače, nastopal je v seriji Gospod profesor, tokrat pa je stopil še na oder Talentov. Boštjan prepeva od leta 2021, ko je spoznal žensko, ki se ukvarja s petjem narodno-zabavne glasbe. Učiteljica po njegovih besedah verjame vanj, žirantov pa ni navdušil, saj je oder zapustil s štirimi 'ne'.

Je pa bilo pod posnetkom njegovega nastopa zaslediti nekaj ogorčenih zapisov gledalcev: »Zelo grdo od POP TV, da ga niso ustavili na avdiciji, ali pa njegovega nastopa ne bi predvajali. To je norčevanje iz človeka, vključno z žiranti, lahko vas je sram. Točite solzice od ganjenosti, po drugi strani se norčujete iz ljudi.«; »Zakaj mu niso pustili odpeti do konca. Užival je v petju. Učiteljica pa tak samo pobira denar.«; »Rabijo takšne talente za popestritev in hkrati reklamo za še druge njihove oddaje ... Glavni cilj vseh teh oddaj je čim večja gledanost, zato jih morajo narediti zanimive, pestre in polne presenečenj.«