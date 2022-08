Na nacionalki zbrali 830 tisoč evrov za gasilce (FOTO)

RTV Slovenija je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije pripravila posebno dobrodelno oddajo, v kateri so ob glasbenih vložkih zbirali sredstva za nakup gasilske opreme. Povod je bilo nedavno dogajanje na Krasu, kjer so se poklicni in prostovoljni gasilci borili z ognjenimi zublji 17 dni. Veliko opreme je bilo uničene, precej pa tudi dotrajane. Zato je nacionalna televizija pripravila dobrodelno akcijo Stopimo skupaj za slovenske gasilce.

Med samo oddajo, ki sta jo povezovala Lorella Flego in Saša Krajnc, je bilo zbranih 790.915 evrov, sredstva je bilo mogoče zbirati tudi med ponovitvijo v nedeljo zvečer, v ponedeljek zjutraj pa je zbrani znesek znašal skoraj 830 tisoč evrov.

Na nacionalki so v posebni oddaji skupaj z novinarji in dopisniki RTV Slovenija, tako na terenu kot v studiu, gostili številne goste in prostovoljce, ki so spregovorili o tem, kar so v minulih tednih doživljali na terenu, kako so pomagali odstranjevati ovire in kaj bi bilo s primerno opremo še lažje narediti. V glasbenem delu so nastopili Eva Boto, Raiven, Polkaholiki, Saša Lešnjek, LPS, Eva Hren, Tinkara Kovač, Nuša Derenda in Ansambel Spev.

Voditeljice Monika Tavčar, Mojca Mavec in Špela Močnik v družbi gasilcev in predstavnikov civilne zaščite

V oddaji so sodelovali tudi letošnji predstavniki na Evroviziji, skupina LPS.