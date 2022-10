Pestro v Kmetiji: Manja se je predala Tomovim rokam

Po napetem dvoboju je posestvo dokončno zapustila Karin Štangelj, v novo jutro pa se je na kmetiji zbudila Danijela Medenjak. Dan je tokrat zaznamoval Tom, ki se vedno bolj zbližuje z Manjo. Vzel si je čas zanjo in ji pripravil povsem novo in drznejšo vizualno podobo. Kot vizažist je vzel čopiče, barvice in puder v roke in se ji popolnoma posvetil.

Tekmovalce je obiskala gospodarica Nada in jih presenetila z zanimivimi nagradami. Ena izmed nagrad so bile koze, ki so povzročale kar nekaj težav, razen vsestranski Andrei, ki je spet pokazala svoje sposobnosti in se hkrati čudila: »Ne morem verjeti, da so vsi nesposobni, da vzamejo kozo in jo odpeljejo v hlev. Res ne morem verjeti ...«

Potem ko je prejšnji dan minil v znamenju srditega boja za obstanek na posestvu, je novo jutro in nov teden v Kmetiji dočakala Danijela. Ta je namreč pokazala več spretnosti, v boj pa se je podala tako zelo odločno in drzno, da je celo malce odrinila Karin in si tako priborila odločilno prednost, ki jo je popeljala do zmage.