Na dvorišču vražje Carmen policija: Res žalostno, da ljudje nimajo svojega življenja

Carmen Osovnikar, ki smo jo lahko spremljali v šovih Sanjski moški in Vražje dame, je med snemanjem zadnjega zbolela za covidom. Ko se je na instagramu javila z novico, je pojasnila, da je že nekaj dni v samoizolaciji, da se je držala vseh navodil in da je obvestila ljudi, s katerimi je bila v stiku. A očitno ji niso vsi verjeli. Zdaj je razkrila še eno zgodbo, kjer je povedala, da je nekdo na policijo podal anonimno prijavo, da je imela v času karantene zabavo.

Nekdo je podal anonimno prijavo. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Carmen je takoj po pretekli karanteni začela snemanje Vražjih dam. In ko so posneli del oddaje, jo je na dvorišču pričakalo neprijetno presenečenje – policija. Seveda je takoj vprašala, kaj se dogaja, policisti pa so ji pojasnili, da je bila podana prijava, da ima zabavo in da ima glasbo zelo naglas, hkrati pa je na tej zabavi oseba, ki je pozitivna na koronavirus in v karanteni. Vedela je, da s tem mislijo njo. Policistom je brez težav takoj pokazala potrdilo, iz katerega je bilo jasno razvidno, da je karanteno že končala in da je negativna. »Res žalostno, da ljudje nimajo svojega življenja in se morajo ubadati z drugimi. Žalostno, a resnično,« je vražja dama zaključila svojo prigodo.