Mladoletnicam v stiski je dala glas (FOTO)

Nova gledališka sezona je odprta. V Prešernovem gledališču Kranj so izpeljali premiero prve slovenske uprizoritve besedila Tanje Šljivar Kot vsa svobodna dekleta v režiji Mojce Madon. Drama se dotika občutljive teme najstniške seksualnosti in daje glas mladim dekletom. Besedilo sodobne bosanske dramatičarke, ki je nastalo leta 2016, temelji na članku iz rumenega tiska, ki je obravnaval resničen dogodek, ko se je pred leti v Bosni in Hercegovini sedem 13-letnic s šolske ekskurzije vrnilo nosečih.

Prišla sta igralca Branko Završan in Lučka Počkaj, sodelavca v celjskem teatru, predvsem pa žena in mož. FOTO: mediaspeed.net

Dogodek je v medijskih objavah dobival različne poudarke, v katerih so pomen dobili čustva staršev, ugled države v mednarodni javnosti in iskanje krivca za nastali dogodek, medtem ko so bila dekleta iz javnega diskurza izvzeta.

Tanja Šljivar je v drami najstnicam v seriji fiktivnih monologov dala prostor, da spregovorijo. Najstnice, združene v poskusu svobode v majhnem mestu, v svojih monoloških izpovedih razkrivajo okoliščine dogodka; razkrivajo svoje intimno doživljanje sveta, najstniške seksualnosti in nosečnosti ter svojo ujetost v svet tradicionalnih vrednot. Režiserka kot ključni izziv poudarja, kako se z ekipo sedmih odraslih igralk izrekati v imenu 13-letnic, da jih ne prikazujejo kot žrtve in do njih niso pokroviteljski, temveč jim le dajo glas.

Nagrada julija

Ob prvi premieri sezone so podelili tudi nagrado julija za najboljšo igralsko stvaritev igralcev kranjskega gledališča v minuli gledališki sezoni. Prejela jo je Darja Reichman za vlogo v predstavi Boj na požiralniku v režiji Jerneja Lorencija in v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj ter Mestnega gledališča Ptuj.

Predstavo si je ogledal tudi nekdanji vladni govorec v pandemskem času Jelko Kacin, ki mu je družbo delala Darja Kovačič. FOTO: mediaspeed.net

Po dogodku je Benjamin Krnetić objel kolegico in prijateljico Tamaro Avguštin. FOTO: mediaspeed.net

V predstavi, polni pomembnih sporočil in tabu tem, sta uživala pevka Romana Krajnčan in njen mož, dirigent in skladatelj Lojze Krajnčan. FOTO: mediaspeed.net