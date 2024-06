Mladi nogometaš se je odpovedal nagradi

Dandanes, ko se vsak bori za svoje mesto pod soncem, je odrekanje, zlasti financam, skorajda čudežno. Sploh če za njim stoji najstnik! Komisija za imenovanje in nagrade Občine Radenci je namreč pred dnevi odločila, da Nejc Roman Leljak, ki je pred dnevi slavil 14. rojstni dan, prejme 750 evrov denarne nagrade za uspehe na področju športa. Je namreč prvi Radenčan, ki igra za reprezentanco Slovenije. Nedavno je nastopil tudi v Radencih, in sicer ko je Slovenija v selekciji U-14 remizirala z vrstniki iz Severne Makedonije. Mladi Leljak je dosegel zadetek za Slovenijo, kar je vsekakor pohvalno, a to še zdaleč ni vse: Nejc, ki od februarja letos trenira in nastopa za Hajduk v Splitu, kjer tudi živi, se je skromno odpovedal denarni nagradi.

Očetu, radenskemu županu Romanu Leljaku, je poslal SMS-sporočilo, v katerem je zapisal: »Ati, zahvali se svetnikom za nagrado. Povej jim, da je osebno ne bom sprejel, namenjam jo svojemu prvemu trenerju, ki mi je pokazal prve korake v nogometu. Denar nakažite Izidorju Klemenčiču iz NK Slatine.«

Amir Ružnić je prepoznal njegov talent, Nejc je zdaj v Splitu.

Nejc nedvomno spada med tiste slovenske nogometaše, ki obetajo. Junija 2010 rojeni mladenič, ki je prve nogometne korake naredil v NK Radenska Slatina, v nogometni šoli, ki jo je vodil Izidor Klemenčič, je vmes igral za mlajše selekcije soboške Mure, minulo jesen pa nastopal v ligi do 15 let, v kateri je navduševal v dresu Aluminija iz Kidričevega, kjer je odigral 15 tekem in zabil prav toliko zadetkov. Februarja letos pa je zapustil tako Aluminij kot Slovenijo. Njegov talent je namreč prepoznal Amir Ružnić, eden najuspešnejših slovenskih nogometnih agentov vseh časov, s katerim je podpisal pogodbo.

Nadarjeni napadalec iz dežele treh srčkov je izkoristil zimski prestopni rok in se preselil na Hrvaško, kjer se je za sodelovanje dogovoril z dalmatinskim velikanom Hajdukom, s klubom, v katerem je nastopalo že več odličnih slovenskih nogometašev, od Braneta Oblaka naprej. Nejc bo seveda moral še precej garati, preden bo prišel do glavnega odra, a vsaj za zdaj je pokazal dovolj, da je pritegnil enega od kultnih klubov na območju nekdanje SFRJ.