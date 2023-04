Miss Slovenije 2023: lepotice so pele, šivale in oživljale (FOTO)

Projekt Miss Slovenije pod okriljem lastnice licence Jelke Verk je že nekaj časa več kot lepotno tekmovanje, in Slovenci pri tem orjemo ledino. Prva skrb deklet, ki se postavijo na oder v boju za lepotno krono, ni očarati z zunanjo lepoto, pač pa pokazati svoja znanja in spretnosti ter hkrati poudariti, v kako posebni in čudoviti domovini nam je dano bivati. Nič čudnega, torej, da se vsaka prireditev začne s slovensko himno; na predstavitvi 15 finalistk za miss Slovenije 2023 prejšnji petek v Radljah ob Dravi ni bilo nič drugače.

»Podjetno, lokalno, trajnostno do ciljev,« je geslo letošnjega izbora dekleta, ki bo odpotovalo v svet predstavljat lepote Slovenije. Ta slogan pa je pisan na kožo tudi koroškemu mestu, ki je gostilo petkov dogodek in kjer bo potekal tudi veliki finale tekmovanja. »Iskrena hvala organizatorjem, da so izbrali ravno Radlje ob Dravi. Verjetno smo jih prepričali s preteklimi aktivnostmi in dogodki in so videli, da smo dobri gostitelji,« je v govoru dejal tamkajšnji župan Alan Bukovnik.

Župan Radelj ob Dravi Alan Bukovnik z miss Slovenije Vido Milivojša in voditeljico Majo Čolić

Za projekt, ki se trudi pokazati Sloveniji, da imamo poleg velikih mest, ki so nenehno v soju medijskih luči, tudi manj razvpite, a vseeno čudovite in ogleda vredne konce in kraje, odločitev za sodelovanje z mestom, v katerem se trudijo meščanom omogočiti sonaravno in trajnostno bivanje, kjer je medgeneracijsko druženje visoka vrednota in odlika, prav gotovo ni bilo naključno. Eden od razlogov pa je tudi podjetje Stroka.si, dolgoletni partner projekta, ki med drugim dekletom omogoča izobrazbo na področju spletnih medijev.

Kot v šovu talentov

Predstavitev lepotic v Hotel & Hotel Marenberg Radlje je bila resnično nekaj posebnega. Namesto običajnih nastopov, v katerem pripovedujejo o sebi in svojem življenju, so se dekleta zbranim predstavila s svojimi talenti. Tako smo na odru denimo videli nekaj odličnih pevskih in glasbenih nastopov, tudi take, ob katerih so se zbranim orosile oči, telovadbo, branje (svoje) poezije, interpretacijo pravljice, ki jo je kandidatka sama napisala, oživljanje, šivanje v živo in še marsikaj. Pravzaprav se je na trenutke zdelo, da sedimo v dvorani tekmovanja talentov. Med nastopi, ki so še posebno navdušili zbrane, je bil zagotovo nastop kandidatke v narodni noši, ki je najprej zaigrala na prečno flavto, nato pa zbranim razdelila potico, ki jo je spekla sama. Na odru smo videli tudi delček treninga nogometne trenerke in kato, to je poseben sklop gibov pri karateju. Dogodek je simpatično in duhovito povezovala miss Slovenije 2020/21 Maja Čolić.

Finalistke so navdušile z raznolikimi znanji in spretnostmi.

Finale bo jeseni

Finalistke za miss Slovenije Ana Ivanc, Nada Hejja, Pika Kenda, Ines Marjetič, Kiara Prugovečki, Alida Tomanič, Naja Fridl, Nika Šalamon, Irma Čaušević, Tijana Bektašević, Andjela Jakimovska, Nina Kokot, Špela Godvajs, Ava Domina Zamuda in Aleksandra Matan so s svojimi nastopi navdušile publiko in požele navdušen aplavz. Marsikdo si je med ogledom predstavitev že izbral svojo favoritko, za katero bo navijal na finalni prireditvi, ki bo 23. septembra v Radljah ob Dravi.

Medtem pa še ni znano, kdaj bo naše barve na svetovnem odru zastopala miss Slovenije 2022 Vida Milivojša, zaradi trenutnih razmer v svetu namreč še ni znan točen datum 71. tekmovanja za miss sveta 2023. To bo sicer letos potekalo v Združenih arabskih emiratih. Do takrat pa krono najlepše na svetu nosi Poljakinja Karolina Bielawska.