Miss Slovenije 2022: Krona čaka na novo slovensko lepotico (FOTO)

Čez natanko mesec dni bo v Portoriku svetovni izbor najlepše gospodične, Miss sveta 2022, ki so ga konec lanskega leta preložili zaradi širjenja okužb med tekmovalkami in organizatorji.

Organizatorji Miss Slovenije in varstveno-delovni center Zasavje so se že lani povezali v projektu Gradimo VIP Zasavje.

No, ti so medtem izbrali 40 polfinalistk, med katerimi pa žal ni slovenske predstavnice Maje Čolić, ki je bila okronana lanskega junija v Hrastniku.

Nepozabno

»Celotna izkušnja izbora Miss sveta je bila zame nepozabna. Predvsem mi je bila velika čast in odgovornost predstavljati Slovenijo. En mesec me niso klicali po imenu in priimku, ampak po imenu države, zato je bil moj cilj, da skozi sebe Slovenijo predstavim v najboljši možni luči, in menim, da mi je tudi uspelo. Nisem tekmovala z drugimi, ampak sama s sabo. Vsak dan sem se trudila biti najboljša različica sebe, ob tem pa so mi bila preostala dekleta vzor in motivacija. Ravno zaradi tega, ker je med nami prevladalo prijateljstvo in ne tekmovalnost, zdaj stiskam pesti za čisto vsako izmed 40 deklet, ki se marca vračajo v Portoriko, kjer se bo tekmovanje zaključilo in bo okronana nova miss sveta. Čeprav nisem med top 40 in se ne bom udeležila finalne prireditve, sem ponosna na vse, kar sem na izboru dosegla, se naučila o sebi in kako sem kot oseba zaradi te izkušnje zrasla,« nam je povedala aktualna miss Slovenije.

Inovativno povezovanje je bilo prepoznano kot najboljša inovacija po izboru javnosti pri Gospodarski zbornici Slovenije. FOTOGRAFIJE: Arhiv projekta miss Slovenije

A še preden bo okronana nova miss sveta, bomo doma dobili letošnje finalistke. Kot smo vajeni zadnja leta, se lepotna karavana seli po Sloveniji, tokratna polfinalna prireditev, na kateri bo žirija izbirala med 29 dekleti, bo 26. februarja v Zagorju ob Savi, priprave na dogodek, fotografiranje in vse, kar še spada zraven, pa seveda v polnem teku. In tudi letos bo malce drugače.

Inovativno povezovanje

»Organizatorji Miss Slovenije in varstveno-delovni center Zasavje smo se že v letu 2021 povezali v projektu Gradimo VIP Zasavje. Uporabnikom VDC Zasavje so bile tako omogočene dodatne možnosti socialnega vključevanja in povezovanja, kar je zelo dobro vplivalo na njihovo počutje, samozavest. Inovativno povezovanje je bilo prepoznano kot najboljša inovacija po izboru javnosti pri Gospodarski zbornici Slovenije,« nam je povedala lastnica licence in kreativna vodja projekta Jelka Verk.

Na polfinalni prireditvi, ki bo, kot rečeno, v Zagorju ob Savi, natančneje v tamkajšnjem Kulturnem centru Delavski dom, so naredili še korak naprej in k sodelovanju povabili vse slovenske VDC.

Nisem tekmovala z drugimi, ampak sama s sabo.

»Slovenski varstveno-delovni centri si prizadevajo za čim večjo socialno in delovno vključenost odraslih oseb z intelektualno oviranostjo v družbo. Prizadevajo si za uresničevanje njihovih pravic po konvenciji o pravicah invalidov v praksi. Na polfinalni prireditvi Miss Slovenije 2022 bomo opozorili na pomen možnosti samostojnega življenja odraslih oseb z intelektualnimi ovirami po njihovi meri, če to zmorejo in si tega želijo. V ta namen poteka tudi pilotni projekt preizkušanja in razvoja podpornih storitev za uporabnike VDC S teboj lahko, ki se letos zaključuje, in je pomembno, da sistemsko v slovenski družbi dejansko zaživi,« nam je povedala Verkova in še, da je v okviru projekta nastal avtorski muzikal S teboj lahko, ki bo rdeča nit polfinalne prireditve.

Podpora človeka sočloveku

»V njem bodo nastopali uporabniki in podporne osebe VDC Zasavje ter nosilke naslovov miss Slovenije 2021. S tem bomo simbolično predstavili pomen sprejemanja, podpore človeka sočloveku, ki to potrebuje, s ciljem njegove čim bolj polnopravne vključenosti v slovensko družbo. V muzikalu simboliko tega predstavljata dva medvedka brez šap, ki lahko zaživita svoje sanje s podporo preostalih živali. S tem pomen sprejemanja drugačnosti, medsebojne solidarnosti, pomoči prenašamo tudi na otroke, ki so glavni gradniki boljše slovenske družbe,« pove Verkova.

Uporabnikom VDC Zasavje so omogočili dodatne možnosti socialnega vključevanja in povezovanja.

Lepota z namenom, pač, kar poudarjajo tudi na svetovnem finalnem izboru, in to že leta 1972, misico z najpomembnejšim in pomembnim dobrodelnim projektom (v njeni domovini) tudi nagradijo, od leta 2005 pa zmagovalki to prinese tudi avtomatično uvrstitev v četrtfinale.

29 deklet se bo predstavilo na polfinalnem izboru.

Kateri od 40 tekmovalk bo letos pripadel ta naziv, bomo izvedeli kmalu, še prej pa, kateri od 29 slovenskih lepotic se bo uspelo uvrstiti v finale. Pesti za uvrstitev v finale stiskajo (po vrsti, kot se bodo predstavile na odru in žiriji) Tina Mahnič, Anastazija Marić, Manca Sečnik, Anja Korenč, Florjentina Osmanaj, Blažka Hojak Šalamun, Talita Sofija Komelj, Metka Udovč, Aneja Založnik Jaušnik, Klara Šmigoc, Vida Milivojša, Lara Ovčar, Kaja Koršič, Julija Poljanec, Ana Malavašič, Teja Tripković, Lana Šantelj, Hana Ribič, Maja Kozole, Sarah Ženko, Hana Klaut, Ana Oder, Ajla Ališić, Kristina Mihelčič, Urška Koštrun, Urša Trontelj, Enedina Sarajkić, Larisa Brumec in Mateja Pintar.