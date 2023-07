Misice poprijele za orodje (FOTO)

Že dolgo ne velja več, da morajo biti misice in dekleta, ki se za ta laskavi naslov potegujejo, zgolj lepa in postavna, še kup drugih odlik je potrebnih, da bi se mladenke sploh lahko uvrstile v ožji izbor ter se nato veselile zmage. Imeti morajo čut za sočloveka, biti okoljsko ozaveščene, podjetne, znati morajo poprijeti za marsikatero delo.

Letošnjim finalistkam se je pridružila aktualna miss Slovenije Vida Milivojša.

Tako so pred dnevi finalistke izbora za miss Slovenije 2023 v družbi aktualne misice Vide Milivojša in Teje Tripković, ki je bila lani okronana za miss fotogeničnosti, obiskale podjetje 3maran, ki je edini certificirani proizvajalec luksuznih bivalnih plovil na Jadranu in obenem poslovni partner projekta Miss Slovenije. Podjetje se ukvarja z izdelavo plavajočih in mobilnih hišic ter dodatkov zanje, njihove izdelke pa najdemo tako pri nas kot v tujini.

Nobena ideja ni neumna

Dekleta so si podrobno ogledala plavajoče hišice, se podučila o njihovi zgradbi in se na lastne oči prepričala, kako zelo trdne so konstrukcije, zaradi česar so hišice ne le privlačne na pogled in udobne za bivanje, ampak tudi izjemno varne. Lepotice je pričakalo presenečenje, in sicer so lahko poprijele za orodje ter sodelovale pri izdelavi enega od bivalnih plovil. Če se bo katera od njih v prihodnje odločila za tovrstni oddih, se bo lahko pohvalila, da je plovilo pomagala sestaviti, kar pa ni kar tako.

Dekleta so dokazala, da so spretna tudi z orodjem.

Sprejel jih je tudi direktor in lastnik sicer mladega, a izredno uspešnega podjetja Sebastjan Selan, ki si želi, da bi se mladi bolj usmerjali v podjetništvo, k temu je spodbudil tudi kandidatke za miss Slovenije ter z njimi delil neprecenljive nasvete iz sveta podjetništva in trženja ter jim položil na srce, da nobena ideja ni neumna, če le verjameš vanjo. Udeleženke so prejele ogromno novega znanja, ki ga bodo lahko s pridom izkoristile na nadaljnji karierni poti, obenem pa so se med obiskom odlično zabavale.