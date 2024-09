Miša Molk objavila fotografijo spodaj brez in prosila za pomoč (FOTO)

Dolgoletna voditeljica na RTV Miša Molk, ki je v začetku septembra dopolnila 70 let in trenutno uživa v zasluženem pokoju, je na družbenih omrežjih objavila fotografiji svojih nog, pri tem pa strokovnjake na tem področju prosila za pomoč. Tisti s pozornim očesom pa so na fotografiji opazili še eno podrobnost: voditeljica je na fotografiji gola.

»Ne,fotka ni iz reklame vzeta. So moje nogice; in bi mi kakšen dober fotograf morda pojasnil, zakaj je zgornja peta tako pretirano poudarjena ... Bom hvaležna za pojasnilo,« je zapisala v objavi.