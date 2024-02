Miro Senica povsem spremenjen (FOTO)

V prostorih Kluba pravnikov na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je potekalo tradicionalno srečanje Alumni kluba Fundacije Parus. Fundacijo Parus je leta 2005 ustanovil odvetnik Miro Senica. Fundacija Parus najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom prava nudi pomoč pri podiplomskem študiju v intelektualno najbolj spodbudnih okoljih najboljših svetovnih univerz.

Na dogodek je prišel tudi ustanovitelj fundacije Miro Senica v družbi svoje partnerke Katarine Kresal. Par, ki ju loči 15 let starostne razlike, prisega na osebno svobodo in prilaganje. To je menda skrivnost njune dolgoletne zveze. Drug drugemu dovolita, da uživata vsak po svoje, pomembne trenutke in prelomnice pa zaznamujeta skupaj, sta povedala v enem izmed intervjujev.

Na fotografijah nedavnega dogodka pa je Miro Senica videti precej spremenjen. Opaziti je znatno izgubo kilogramov. Upamo, da za izgubo ni krivo slabo zdravje.