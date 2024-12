Mirjam Poterbin predstavila novega partnerja Roka Kramerja (FOTO)

Mama Luke Dončića ima menda novega partnerja. Po pisanju Lady je to Rok Kramer, v zvezi pa naj bi bila že dve leti. Rok Kramer se sicer ukvarja z navtiko.

Mirjam Poterbin so ujeli s Kramerjem in njeno mamo na predstavi minuli teden z naslovom Ženske brez filtra, v kateri nastopajo Tina Gorenjak, Lucija Vrankar, Nuška Drašček, Tanja Kocman in Zvezdana Mlakar.

Mama slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića je bila v preteklosti več let v razmerju z Borisom Požegom - Pixijem, nekdanjim hokejistom in lastnikom podjetja Pixi sladoledi. Njuno razmerje je bilo potrjeno leta 2018, vendar sta oba o njem ohranjala diskretnost, saj sta si želela zasebno življenje čim bolj ločiti od javnosti.

Pred dvema letoma je v javnost pricurljajo, da je Dončićeva mama za časa ljubezenskega razmerja s Požegom nanj prenesla upravljanje vseh slovenskih podjetij, ki ekskluzivno tržijo blagovno znamko enega največjih zvezdnikov lige NBA. Požeg je bil tudi 40-odstotni lastnik podjetja LD77, ki v Evropi trži Dončićevo ime. Po koncu ljubezni med Poterbinovo in Požegom pa so se očitno začeli družinski spori in vselej neprijetno deljenje premoženja, so pisali mediji.