Mirjam Poterbin luksuzno v novo leto, njen partner pa ji je sporočil tole ... (FOTO)

Mirjam Poterbin, mati slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, je novo leto preživela v luksuznem letovišču Madinat Jumeirah v Dubaju, ki spominja na tradicionalno arabsko mestece, zgrajeno v sodobnem, luksuznem slogu.

S svojimi sledilci je nekdanja manekenka in športnica delila fotografijo, na kateri je blestela v ozki črni obleki, v oko pa nam je padel tudi velik križ okoli njenega vratu, ki si ga je nadela v okolju, kjer je islam prevladujoča religija. Dubaj sicer velja za mednarodno mesto z veliko tujcev, ki predstavljajo večino prebivalstva, zato so tam prisotne tudi druge religije.

Mirjam Poterbin je vsem sledilcem zaželela srečno novo leto.

Pod objavo pa se je med drugim oglasil njen partner Rok Kramer, s katerim sta v zvezi menda že dve leti, a se doslej skupaj nista veliko pojavljala v javnosti.

Kramer je v komentarjih zapisal v angleščini »beautiful babe« (lepa bejba) in zraven dodal simbole ognja in srčkov. Mirjam mu je odgovorila z emotikoni, in sicer s tremi srci.

Oglasila se je tudi njena mama Milena Poterbin, ki je dodala »my beautiful daughter« (moja lepa hčerka).

Mirjam Poterbin, ki je igrala pomembno vlogo v Lukovi vzgoji in podpori v njegovi košarkarski karieri, na instagramu spremlja 66.000 sledilcev.