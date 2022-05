Minister odvrgel srajco in pokazal izklesano telo (FOTO)

Za nami so prvomajski prazniki, ko si je marsikdo privoščil prvo morski oddih. Izjema ni bil niti še aktualni infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Kot je razkril na instagramu se niso le sproščali ob morju, temveč so se opogumili in se tudi namočili. Politik pa je pokazal, da je tudi zelo spreten pri vodnih aktivnostih. Samo poglejte, kako pokočno je stal in v rokah držal veslo in prevažal hčerki na supu.