Mina kot nevesta, njen Miha pa je pel

Ekipa Slovenskega poročnega sejma, ki je letos potekal prek spleta, je dokazala, da zmore kljub situaciji, ki jim ni ravno naklonjena, narediti poročno senzacijo. In da so najuspešnejši poročni sejem pri nas, ki ga je prek spleta spremljalo veliko bodočih ženinov in nevest. Ta sicer vsako leto poteka konec oktobra na prelepi lokaciji Brdo pri Kranju, ko ga v dveh dneh obišče okoli tisoč parov. Zaradi vsem znanega koronavirusa pa so ga z oktobra premaknili na letošnji marec, a osebno druženje s poročnimi ponudniki trenutno še ni mogoče.In zato so se organizatorji, projektna vodja in scenografka je bila, režiser pa njen mož, tudi znani glasbenik, tega lotili nekoliko drugače. Tako, da so poročne ponudnike približali vsem zainteresiranim prek spletne predstavitve v živo. In nastala je prava spletna senzacija, dvakrat po 10 ur neprekinjene poročne vsebine, polne koristnih nasvetov z vseh področij, poročnih tem in glasbenih nastopov. Do zdaj si je spletni poročni sejem ali vsaj del njega ogledalo že več kot 10.000 gledalcev. Sploh pa so ga izvedli profesionalno, saj je vse potekalo v živo, zato je bila odgovornost do vseh, ki so ga spremljali, še večja.Projekt je izpeljalo osem ljudi, ki so bili na področju spletnega prenosa novinci, sejem pa je vodila simpatična, oblečena v čudovite poročne kreacije, na srečo pa v dveh dneh ni izgubila glasu. In ni rečeno, da se kot najdaljši poročni šov v živo ne bodo vpisali celo v Guinnessovo knjigo rekordov. Zbrali so namreč dokaze in jih poslali, zdaj čakajo odgovor. Sicer pa so se vsi tudi neizmerno zabavali.A prihodnje leto, 22. in 23. januarja, vendarle upajo, da se bodo spet srečali na klasičnem sejmu. No, Mina Pal, sicer ljubezen čuka, ki je ravno tako sodeloval pri spletnem poročnem šovu in skrbel za zvok, pel pa je tudi v družbi treh fantov, s katerimi včasih nastopajo tudi na porokah, pa je lahko dodobra preizkusila, v kateri obleki bi se sprehodila do matičarja. Ni skrivnost, da sta Mina in Miha objavila zaroko, zato čakamo, kdaj se bodo tudi zares oglasili poročni zvonovi.