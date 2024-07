Milena Miklavčič: Družina, v kateri gredo starši narazen, je invalidna družina

Lani je bilo v povprečju šest razvez na dan, pri čemer se je 37 parov razvezalo že po prvem letu zakona. O vzrokih za povečanje števila ločitev, pa tudi o njenem prepričanju, da nobena ločitev ni dobra, smo se pogovarjali z Mileno Miklavčič, avtorico uspešnice Ogenj, rit in kače niso za igrače!

Zakaj toliko ločitev?

Bojim se, da današnje generacije ponavljajo napake svojih prednikov, ki so bili prav tako krvavi pod kožo, le da je takrat veljalo, da je treba v zakonu tudi malo potrpeti. Z mladimi nismo delili svojih izkušenj, nismo jih pripravili na življenje z vzponi in padci, zato pa marsikdo vstopa v zakon z mislijo, da bosta tekla med in mleko.

Srce me boli, ko opazujem te instant zakone, v katerih začnejo odnosi razpadati prej kot v enem letu. Družba, v kateri živimo, je precej razvajena. Z nobeno stvarjo nismo zadovoljni, ne znamo potrpeti, stisniti zob niti pri malenkostih. Težko se čemu odpovemo. Vsi bi bili radi kraljična na zrnu graha, nihče pa se ne trudi, da bi bilo v partnerstvu več razumevanja, spoštovanja, več popuščanja.

Prevečkrat vidimo samo sebe, in če nam ni takoj ustreženo, je vse narobe. Zakaj se tako radi zgledujemo po tistih, ki se hvalijo po družbenih omrežjih? A je treba, da se v nas naseli zoprn črv nevoščljivosti? Potrošniška mrzlica se je, vsaj občutek imam tak, naselila tudi v medsebojne odnose: nismo zadovoljni s partnerjem, ki ga imamo, zdi se nam, da so drugi boljši, da ne bi bilo nič narobe, če bi malo zamenjali.

Tavamo iz enega odnosa v drugega, iz ene »trgovine« v drugo, ne da bi vedeli, kaj točno bi radi. Če povem po domače ...