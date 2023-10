Miha Šalehar: Sinu sem težil, naj ne kadi džojntov, sam pa sem bil totalno nažgan

»Starejšemu sinu sem prodajal vrednote, ki so bile pri meni totalno zlagane. Težil sem mu, naj ne kadi džojntov, sam pa sem bil trikrat na teden totalno nažgan. Žal je ponavljal moje napake, navlekel se je mojih vzorcev. Zanj sem nehal piti prepozno, za ta malo pa mogoče še dovolj zgodaj,« je ob izidu svoje nove knjige Notranji pir v intervjuju za Nedelo povedal radijski voditelj Miha Šalehar.

V daljšem intervjuju je 48-letni Šalehar dejal, da je pitje alkohola, ki ga je sam pil več kot trideset let, še kako vplivalo na njegovo dinamiko v življenju. »Otroški rojstni dnevi so bili ene boljših žurk. Enkrat sem si na enem celo zvil nogo, ko sva s sosedom na smrt pijana skakala v daljavo,« je dejal. Spomnil se je tudi čustvenega dogodka, ko je hčerka na vprašanje, kaj počne oče, odgovorila, da »oči pije pivo«

Pred dvema letoma je prvič poskusil živeti brez alkohola in za zdaj pravi, da se temu »noremu eksperimentu« privaja, ni pa še privajen, ker gre za proces.

Miha Šalehar je izdal knjigo Notranji pir. FOTO: Saša Kovačič, Delo

Za njim obdobje hudih kriz

Za njim je obdobje hudih kriz, ko je bil »ob nedeljah in ponedeljkih klinično mrtev. Pobiral sem se iz globoke depresije,« je povedal v pogovoru za Nedelo. »Sam sem bil, recimo, po alkoholnem vikendu, ki je trajal od četrtka do sobote, v ponedeljek v grozno slabem stanju, potem sem se počasi spravljal k sebi, v sredo sem bil še malce kisel, v četrtek pa popolnoma evforičen.«

V času abstinence je spoznal marsikaj novega o sebi. »V resnici sem šele v času, ko sem eksperimentiral z abstinenco, ugotovil, da sem bolj introvert kot ekstravert. Alkohol mi je pomagal biti odprt, glasen, pameten, seksi, gobčen in kar je še tega. Pojma nimam, kako bi brez njega sploh speljal.«

Vseskozi mu stojita ob strani brat Matevž in žena Neja. O ženi je dejal: »Očitno me ima hudo rada, da mi je dala toliko priložnosti in da je kljub vsemu tam nekje v kotičku moje duše vseeno videla svetlobo, zaradi katere je bilo vredno potrpeti. Vsa čast ji, res je bilo naporno in upam, da bom to zaupanje kdaj upravičil.«

