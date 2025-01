Miha Krušič spregovoril o peklu, ki ga je preživljal po razhodu z Ano Klašnja

V ponedeljkovi oddaji Dobro jutro se je z Ano Tavčar pogovarjal plesalec in koreograf Miha Krušič. Med drugim je spregovoril tudi o težkem obdobju, ki ga je preživljal po razhodu z Ano Klašnja leta 2021.

Miha je povedal, da je takrat močno pogrešal njunega sina Jašo. »Ko nisem imel malega, sem bil zmeden, izgubljen. Imel sem tudi težave sam s sabo, kako zvoziti te stvari. Ponoči sem se zbujal, odprl vrata, postelja je bila prazna, nikogar ni bilo tam. To so stvari, ki jih ne privoščim nikomur,« je poudaril.

Kaj svetuje ljudem, ki se znajdejo v težavah?

Miha je priznal, da je na neki točki uteho iskal tudi v alkoholu. »Jaz sem šel malo v negativo, šel sem ven in smo malo več piva spili. /.../ Vendar je treba biti pazljiv, ker to res lahko postane navada,« opozarja plesalec, ki je ob tem dodal, da mu je danes lažje, ker je Jaša že nekoliko starejši, zato tudi on boljše razume celoto situacijo.

Ljudem, ki se znajdejo v različnih težavah ali življenjskih preizkušnjah, Miha svetuje, naj se o tem pogovarjajo s prijatelji oziroma z osebami, ki jim zaupajo. »Če pa nimajo prijateljev, naj se vsaj sami s seboj pogovarjajo, to sem jaz velikokrat počel,« priznava plesalec.