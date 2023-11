Metka Albreht: Prvo kravato za Jonasovo oddajo sem v trgovini izbirala dve uri. Samo kravato!

Metka, kako dolga doba je trideset let? Saj res. Ne morem verjeti. Je res minilo že trideset let od tiste dolge rdeče modne brvi? Spomin je še vedno živ. Kodrolasa sedemnajstletnica, ki sem se bolj iz heca kot zares podala v ta popolnoma neznani svet. Samozavestna hoja, odprto srce, brezhibna postava in sproščenost so bili po moje ključni aduti, da sem takrat osvojila ta prestižni naslov, miss Slovenije. Nosila sem obrabljene kavbojke in rdeče allstarke. V tistih časih nedopustno in nesprejemljivo za misico. Še naličiti se nisem znala. Spomnim se maminega telefonskega klica pred finalnim tek...