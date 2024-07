Matevž Šalehar – Hamo v ŠOKkastu: Samski sem bil kakšnih šest do osem ur (VIDEO)

Matevž Šalehar - Hamo je eden tistih sogovornikov, ki te ne pusti ravnodušnega. Čeprav ga je glasba veselila že od osnovne šole, je potreboval kar nekaj let, da je stopil na to pot. »Niso prepoznali mojih talentov,« nam je razkril, zato je izbral enega od poklicev, ki so ponujali večjo priložnost zaposlitve. Prav zato zase pravi, da je najslabši strojni tehnik v državi, vpisal se je tudi na agronomijo, ki pa je ni dokončal. Igranja kitare se je naučil sam, z močno voljo in vztrajnostjo. Žal mu je, da je cel sistem narejen tako, da prezre številne talente. Tudi slovenščino je imel komaj dve, vendar je vedno rad pisal. Pred časom je celo pisal kolumno, ki je bila zelo brana in vsakič, ko je dobil honorar se mu je smejalo z mislijo na učiteljico, ki v njem ni prepoznala talenta za pisanje. Ker je tudi sam oče, je hčerko vedno spodbujal, da je razvijala svoje talente in tudi njej je blizu umetnost.

Posebni rituali pred nastopi

Kot vodja zasedbe Hamo&tribute to love lovi ravnovesje znotraj odnosov v skupini. Imajo kar nekaj nenapisanih pravil, da kot skupina ohranjajo dinamiko. Eden izmed zanimivih ritualov je odišavljenje s parfumi. Bobnar Martin Janežič Buco ima s seboj vedno polno torbo parfumom in po občutku izbere vonjavo, ki si jo nadenejo vsi člani ekipe. To pa ni edini ritual. »Eno uro pred nastopom smo najboljši prijatelji in se hvalimo med sabo,« nam je razkril. Takrat se nastavijo na pravo valovno dolžino, da se koncert lahko odvije, tako kot si to zaslužijo obiskovalci.

V studio je prinesel tri zanimive predmete. FOTO: L. M.

Prebral je bratovo knjigo, vendar ni nehal piti

Na vprašanje, če je prebral zadnjo knjigo Mihe Šaleharja (ki je mimogrede njegov brat), je odgovoril pritrdilno, ko pa smo ga povprašali o vtisih je v smehu dejal: »Še vedno pijem,« nam je v smehu povedal. Njun odnos je sicer turbulenten, vendar se skozi leta umirja. Sodelovala sta tudi v glasbeni skupini Babewatch, sedaj pa že 20 let snujeta skupne projekte, ki še niso ugledali luči sveta. »Že nekaj let si želiva, da bi nekaj skupaj naredila, tako da to ni čisto znanstvena fantastika,« nam je razkril.

Spregovoril je tudi o tem, kaj mu pomeni ljubezen, ki jo tako rad opeva. »Samski sem bil kakšnih šest do osem ur v življenju,« nam v smehu pove.

Oglejte si še izbor ostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.