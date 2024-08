Martina Zerjal: »Nasilje ni nekaj, kar bi morali olepševati«

Martina skozi iskrene in boleče verze prikazuje kompleksnost ljubezni, ki je prepletena z zlorabo, ter postavlja vprašanje, ali se lahko resnično imenuje ljubezen nekaj, kar prinaša bolečino in trpljenje.

V pesmi se obrača na žensko, ki je ujeta v ciklu nasilja, in izraža sočutje do njene zmedenosti in strahu. Verzi jasno prenašajo sporočilo o tem, kako težko je sprejeti odločitev, da zapustiš tak odnos, a tudi, kako pomembno je najti moč in pogum, da to storiš. Glasba, ki spremlja besedilo, dodatno okrepi čustveni vtis in ustvari vzdušje žalosti, a tudi upanja.

»Pesem sem napisala pred dvema letoma s prijateljico Cristiano D'auria. Vsebino sva črpali iz izkušenj in izpovedi svojih prijateljic ter različnih žensk. Hvaležna sem, da sama nimam tovrstne izkušnje, a sem izredno čutna oseba in se z lahkoto vživim v čustva drugih, tako da sem se v tekst in nato tudi v izvedbo vsekakor poglobila,« je povedala pevka, ki je letos na Melodijah morja in sonca vzbudila veliko pozornosti, lani pa je slavila na 44. Festivalu tržaške popevke.

Neposredno in surovo

S pesmijo »Amarsi o no« opozarja na problem nasilja nad ženskami ter spodbuja vse, ki so prizadete zaradi tega problema, da prepoznajo svojo vrednost in da si zaslužijo ljubezen, ki ne boli. Pesem je postala himna mnogih žensk, ki so našle moč, da zapustijo toksične odnose in poiščejo varnost ter spoštovanje, ki si ga zaslužijo.

Slovenska zamejka iz Trsta je svojo strast do glasbe odkrila kot deklica in zgodaj začela nastopati z različnimi glasbenimi skupinami.

»Tekst je direkten, surov, brez olepšav, saj nasilje nikakor ni nekaj, kar bi morali olepševati. Glavno sporočilo je, da je treba ljubiti iskreno, na zdrav, zrel način ter da nasilje in ljubezen nimata nič skupnega. Iskreno si želim, da bo pesem kakšni ženski pomagala, da bo šla lažje skozi težko preizkušnjo, in našla novo upanje ter moč. Nikakor ne gre za napad na moške, temveč zgolj za ozaveščanje o problematiki, o kateri same po sebi govorijo že statistične številke,« pove za konec.