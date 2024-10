Martin Janežič – Buco v ŠOKkastu: V srednji šoli sem si spremenil ime (VIDEO)

Starši so mu dali ime Damir, ki pa ga je v srednji šoli zamenjal za Martina. »V prvem letniku srednje šole sem bil še Damir, v drugem letniku pa sem postal Martin,« nam je razkril. Z glasbo se je spoznal že zelo zgodaj, ko je v roke prijel harmoniko. Ljubezen ni trajala prav dolgo, saj je harmoniko kmalu zamenjal za tolkala in takrat je odkril popolnoma novi svet. Malokdo ve, da je Martin igral v številnih orkestrih, kot so Simfonični orkester, Slovenska filharmonija, Policijski orkester, vojaški orkester, v raznih tolkalnih komornih skupinah. Trenutno ga lahko spremljamo v skupini Hamo&Tribute2love. Čeprav je bobnar, se zgodi tudi kakšen trenutek, ko stopi v ospredje.

Poseben večer z legendami

Spregovoril je tudi o Ditrojtu, posebnem prostoru za vaje, kjer se zbirajo najbolj odmevna imena slovenskega rokenrola. Ali tja zaidejo tudi kakšne oboževalke, glede na to, da se tam zbirajo številni glasbeniki? »Ravno prav jih zaide k nam,« nam hudomušno razkrije. Sodeloval je že s številnimi glasbenimi kolegi od Sidharte do Big foot mame, Neishe, Elvis Jacksoni in številnimi drugimi. Vsi našteti so se združili v posebni oddaji Izštekani in mu posvetili večer, ki ga so ga poimenovali Buco in prijatelji.

Zaigral je tudi v Okornovem filmu Tu pa tam. FOTO: Marko Feist

Velja za psihologa med glasbenimi kolegi

Zase pravi, da ima srce kot avtobus, saj ima v njem prostora za vse. Mogoče se prav zato glasbenimi kolegi radi zatečejo k njemu po nasvet ali pa mu samo izlijejo dušo. »Jaz povem mnenje ali nasvet, če pa štirikrat enako svetujem potem petič odpovem seanso,« nam z nasmehom pove o svojih terapijah, ki so zgolj prijateljske narave. Sicer pa ima še en zanimiv hobi, ki ga spravi pokonci sredi tedna. Rekreativno igra vaterpolo in razkril nam je, zakaj ga je navdušil prav ta zahteven vodni šport.

