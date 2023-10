Marjetka Vovk po dveh letih odprla dušo, spregovorila je o srce parajoči zgodbi (VIDEO)

Glasbena zakonca Vovk, Marjetka in Raay, ki skupaj delujeta pod imenom Maraaya, sta javnosti predstavila novo ganljivo skladbo z naslovom Cilj, ki govori o minevanju. Marjetka je sicer besedilo pesmi napisala že pred dvema letoma, ko se je v času epidemije morala posloviti od umirajoče babice, a ga vse doslej ni bila pripravljena deliti z javnostjo. Čas je dozorel in prva pesem od treh novih je ugledala luč sveta skupaj z lepim videospotom.

»Babica je imela poseben prostor v srcu Marjetke. Njuna vez je bila močna, in ko se je babica poslavljala, se je rodila pesem Cilj. Vendar je ta samo ena od treh, ki jih je Marjetka napisala v čast svoji babici,« nam je povedal Raay.

Pesem govori o ljubezni, izgubi in dragocenih trenutkih, ki jih delimo s tistimi, ki jih imamo najraje. »Izjemno ganljiva je, saj nas spomni na moč glasbe, da izrazi čustva, ki jih besede same ne morejo,« pravi.

Čeprav je Marjetka znana kot glasbenica, ki v sklopu tandema Maraaya prepeva o temah o ljubezni, kot so 1000 let, Sva, Le ob tebi, pa šaljive (Nebesa) in družinske (Drevo, Zdaj pa greš) pesmi, najnovejša Cilj razkriva njeno ranljivo in čustveno plat.

Marjetka in Raay bosta s koncertno turnejo letos proslavila dvajseto obletnico ljubezni in glasbe. FOTO: Maraaya

»Življenje je na koncu album slik, dogodkov, ki se jih rad spominjaš. Za naju je to rojstvo najinih otrok, poroka ... Življenje pa prinaša vzpone in padce. In ob slednjih lahko nastanejo pesmi, kot je ta. Pesem Cilj je nastala, ko se je od nas poslavljala moja babi. Veliko inspiracije mi je dala. In prav zaradi nje so nastale tri najlepše pesmi, ki sem jih napisala v življenju, niste jih še slišali. Cilj je prva od njih,« je povedala Marjetka.

Maraaya se čez mesec dni pripravlja tudi na veliko koncertno turnejo po Sloveniji. Z dvajsetimi čarobnimi koncerti bosta praznovala dvajset let ljubezni, vstopnice pa so že v prodaji.