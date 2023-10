Mariborski okoliš potopljen v pivo (FOTO)

Najbolje so se gostje pripravili v Gambrinusu, pivnici, ki leži streljaj od Ljudskega vrta, saj so bili oblečeni kot sredi Münchna. Tako pa je bilo tudi z veseljačenjem. V Hočah, v enem najlepših naravnih parkov Pivoli, so v lokalnih dobrotah ter v pivu že tretje leto uživali pod odprtim nebom, v Rušah pa so do zadnjega kotička napolnili prizorišče ob Športnem parku, kjer so se otroci predajali športnim dejavnostim, tisti malce starejši pa so uživali ob dobri hrani, pivu in Polkaholikih.

Sočasno je potekala predstavitev buč velikank, v deželi Janka Glazerja pa si močno prizadevajo, da bi se že prihodnje leto na prizorišču OktoberRuše Festa prvič odvijalo državno prvenstvo. »Priprave za prihodnjo sezono se začnejo že v jeseni. Rastlina začne rasti nekje konec aprila, plod pa dozori konec septembra,« je povedal Sebastijan Kojzek, imetnik največje in najtežje ruške buče velikanke.

Urška Repolusk, županja Ruš, je s hčerko Elo in sodelavkami Katjo Markač Hrovatin, direktorico občinske uprave Ruše, ter Lucijo Smolnik, direktorico ŠPR, nazdravila na dober OktobeRuše Fest 2023. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Gre za ameriško atlantic giant sorto, ki je lahko težka tudi več kot tono,« dodaja. Najlažja buča, naše domače sorte, je tehtala 44 gramov.

Polkaholiki so na noge dvignili staro in mlado. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Viljem Pozeb, nekdanji direktor HSE in DEM, je v družbi žene in prijateljev užival v pivu. FOTO: MP Produkcija/pigac.si