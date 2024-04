Mariborski odsluženi dresi v novi preobleki: Tavares je bil nad videnim navdušen (FOTO)

Dobrodelna akcija Zasluženo odsluženo nadgrajuje in utrjuje uspešno sodelovanje med družbo MasterCard in Nogometnim klubom Maribor. Na pobudo, da sodelujejo pri dobrodelni akciji, so se v NK Maribor z veseljem odzvali.

»V športnem delu in v poslovnem svetu si v NK Maribor prizadevamo stopiti korak dlje, delati nove korake naprej. V tej akciji se je dejansko sodelovanje pisalo samo po sebi – NK Maribor, ki ustvarja neprecenljiva doživetja, in MasterCard, ki takšna doživetja podpira. S takšnimi projekti pa vračamo tudi v nogometno okolje, iz katerega črpamo sedanje in bodoče nogometaše, naše člane. S tem smo sklenili krog. Izkupiček bo namreč namenjen nakupu nogometnih žog, ki jih bomo podarili okoliškim klubom in tako še dodatno pripomogli k razvoju mladih nogometašev,« je povedal Bojan Ban, poslovni direktor NK Maribor.

Bojan Ban, direktor NK Maribor, in Željko Latin, predstavnik za odnose z javnostmi NK Maribor FOTO: mediaspeed.net

Oblačilo z zgodbo in zgodovino

S projektom bodo neprecenljivi trenutki, povezani s posameznim dresom, dosegli ne le enega, ampak številne navijače. Ob koncu najuspešnejših preteklih sezon so postali dresi NK Maribor med navijači najbolj zaželen kos vijoličnega oblačila. Tega so se dobro zavedali v agenciji Aritmija, ko so začeli snovati akcijo.

Drese so darovale največje legende mariborskega kluba, za njihovo preobrazbo pa je poskrbel priznani slovenski oblikovalec David Hojnik.

»S to mislijo smo ustvarili zbirateljsko kolekcijo oblačil, sestavljeno iz delčkov avtentičnih dresov, ki ne le da časti veličastne trenutke, ampak omogoča navijačem, da fizično občutijo delček zgodovine. Želeli smo tudi, da akcijo izpeljemo z vrhunskimi lokalnimi ustvarjalci, zato smo k sodelovanju povabili oblikovalca Davida Hojnika,« je povedal Goran Radinović, ustanovitelj in kreativni direktor Aritmije.

Izziv modnega preoblikovanja dresa je sprejel David Hojnik, modni oblikovalec DH fashion. FOTO: mediaspeed.net

»Že takoj na začetku se mi je zdela ideja za to akcijo zelo drzna, saj neki dragoceni kos, kot je dres nogometaša, vzameš v roke in iz njega ustvariš nekaj novega. Vendar mislim, da nam je uspelo. Ti drugi kosi oblačil, majice in puloverji, so primerni za vsakodnevno uporabo ali pa kot spomin, saj imajo neprecenljivo vrednost. Na vsakem dresu je zabeležena tudi zgodba, od kod ta dres izvira, oštevilčen je, dejansko bo imel lastnik tega novega kosa pri sebi delček zgodovine,« je povedal Hojnik.

S svojim predelanim dresom tudi Aleš Mertelj, nekdanji nogometaš NK Maribor FOTO: mediaspeed.net

Z dresi, med drugim so jih darovali Aleš Mertelj, Marcos Tavares, Aleš Mejač in številni drugi, so se nogometne legende zahvalile za večletno podporo s tribun.