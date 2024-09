Maribor središče svetovne tragedije (FOTO)

Balet pod zvezdami, kot so se ga z nastopom funkcije župana Saše Arsenoviča domislili organizatorji v Factumeventu, mariborskem SNG, Narodnem domu Maribor, Društvu Ezl Ek, Zavodu za turizem Maribor ter pod častnim pokroviteljstvom Mestne občine Maribor, je že drugo leto zapored na prenovljenem Glavnem trgu gostoval z močno baletno predstavo.

Po Carmini Burani je tokrat pod kužnim znamenjem in v objemu starega Casinoja ter znamenitega balkona nekdanje mestne hiše Rotovž nabito poln trg lahko videl eno največjih svetovnih tragedij iz 11. stoletja ter eno največ predelanih predstav vseh časov, torej najslavnejšo ljubezensko zgodbo Romeo in Julija v koreografiji Valentine Turcu ter ob spremljavi glasbe Sergeja Prokofjeva. V naslovnih vlogah veronskih ljubimcev sta nastopila Catarina de Meneses in Ionut Dinita.

Valentina Turcu je ponosno dvignila glavo po napornih dnevih priprav. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Romeo in Julija sta se poljubila pod znamenitim kužnim znamenjem. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Tradicionalna prireditev

Operna noč sredi mestnega parka in Balet pod zvezdami na Glavnem trgu sta postali tradicionalni prireditvi, o katerih dober glas seže daleč prek meja občin in upravnih enot, zato jih želijo mnogi na podoben način gostiti v svojih okoljih.

»Največja meja, na katero pa ne moremo imeti vpliva, a mislim, da jo obiskovalci razumejo, saj moramo paziti na varnost in zdravje umetnikov, pa je vreme,« je po odpovedani petkovi predstavi, ki jo je odnesla ploha, misli strnil direktor SNG Maribor Danilo Rošker. Ko se je »mrtvi« Romeo v soboto dvignil in priklonil, je občinstvo več kot 100 ustvarjalcem namenilo večminutne stoječe ovacije.

