Maribor športal v zimskih razmerah (FOTO)

Vreme mariborskim športnikom in rekreativcem že dolgo ni povzročalo takšnih preglavic kot minuli konec tedna, ko je bil na sporedu 34. športni vikend Maribora. Kljub zimskim razmeram je Športni zvezi Maribor v sodelovanju z Zdravstvenim domom Maribor uspelo izpeljati Mestni tek zdravja, ki se ga je udeležilo okoli 300 tekačev vseh starosti. Otroški teki so prestavljeni na ta petek, prav tako so prestavili preizkušnjo v gorskem kolesarstvu.

Kljub zimskim razmeram je na prenovljeni Lent prišlo več kot 300 tekačev. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Velik korak naprej

Sicer pa je mariborski šport v zadnjih letih naredil velik korak naprej, saj so začeli dogodke združevati. Lani so to naredili prvič, dobra praksa pa se nadaljuje. Z ene najlepših kulis mesta ob Dravi, torej s Starega mosta, so se morali v zaprte prostore UŠC Maribor prestaviti tudi bodifitovci, ki so svoj festival FIT Maribor izpeljali že šestič.

»FIT Maribor je več kot dogodek – je priložnost, da ljudi vseh starosti spodbudimo k bolj zdravemu in aktivnemu življenju. Tudi sprememba lokacije nam odpira nova vrata, da dogodek naredimo še boljši, z več prostora in dodatnimi aktivnostmi. Danes je nepozaben dan, poln energije, gibanja in povezanosti!« je dejal Marko Geršak, alfa in omega Bodifita in predsednik lani ustanovljene slovenske fitnes zveze pri GZS.

Raper Boštjan Čukur z ženo Niko in razposajeno hčerko Floro FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Maja Tasič, Zdrava zabava, Marko Geršak, Bodifit, ter Ana Praznik, voditeljica in pevka FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Najuspešnejša slovenska teniška igralka vseh časov Mima Jaušovec še vedno prisega na vadbo. FOTO: MP Produkcija/pigac.si