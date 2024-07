Manca Špik v ŠOKkastu: Nimam sovražnikov (VIDEO)

Le kdo ne pozna dolgonoge lepotice z Bohinjske Bele, ki že več kot 20 let navdušuje na glasbenih odrih? Manca Špik je v iskrenem pogovoru delila svoje najbolj intimne misli in dokazala, da je veliko več kot le pevka. Je človek odprtega srca in iskrenih misli. Takšno jo poznajo tudi njeni glasbeni kolegi, s katerimi je v vseh teh letih spletla čudovite prijateljske vezi. »Za uspeh na dolgi rok je najbolj pomemben karakter človeka,« nam je razkrila. Pravi, da je najbolj pomembno, da si iskren in empatičen, zaradi svoje iskrenosti pa nikoli ni nastradala. »Z vsemi imam lepe odnose in nimam nekih sovražnikov,« nam opiše svoje delovanje na pevskem področju. Skozi celotno kariero sodeluje z glasbenim producentom Raayem, ki je znan po tem, da ima nos za uspešnice. Prav on jo je spodbudil, da je komaj tri mesece po porodu stopila na oder festivala Melodije morja in sonca, kjer se je skupaj s Kvatropirci predstavila s pesmijo Pesem in navdušila občinstvo.

Materinstvo ji je dalo samozavest

Na glasbenih odrih se je znašla, ko je nekajkrat na nastopih menjala svojo sestro in tam je tudi ostala. Trema ji je kar nekaj let povzročala preglavice in prvih nastopov se spominja kot zelo stresnih: »Tri dni pred nastopom nisem mogla ne jesti, ne piti, ne spati, ker sem imela tako tremo.« Njena največja življenjska želja je bila, da si ustvari družino in ko je rodila hčerko Lano, se je njen svet na novo sestavil. »Ne vem, v sebi imam nek ta 'attitude', mama sem, tega mi nihče ne more vzeti, izpolnjena sem. Zelo sem si želela ustvariti družino in to se mi je uresničilo.« Pravi, da je dobila tisto samozavest, ki jo žene naprej in tega ji nihče ne more vzeti. Z Lano sta izjemno povezani in radi si vzameta čas zase za kakšen ženski večer ali zmenek v kinu. Tudi hčerkica kaže talent za umetnost in včasih skupaj tudi zapojeta.

V življenju vse počne sočutno in to ceni tudi pri ljudeh okoli sebe. FOTO: Marko Feist

Skrita strast, ki jo pozna malokdo

Poleg vseh talentov pa ima Manca veliko strast do kuhanja. Zelo rada pripravi domače dobrote in to ji gre dobro od rok. Prav v poletnih mesecih si je vzela čas za kuhanje v eni izmed oddaj. »Sem zelo dobra kuharica, tukaj sem zelo samozavestna. Na upam, da bom to znanje pokazala tudi v šovu,« nam je z nasmehom razkrila. Zelo rada ima tudi morje in poletni oddih, ki si ga privošči skupaj s svojo hčerko. Tudi tam se predaja kulinaričnim spretnostim, predvsem pa uživa v oddaljenosti od ponorelega sveta, se veliko kopa in polni baterije. Spregovorila je tudi o osebnosti rasti, ki se ji je bolj intenzivno posvetila pri 28. letih in vse do danes dela na sebi. V studio je prinesla tudi tri predmete, ki jo zaznamujejo in razkrila, ali je možno, da bosta s hčerko kdaj posneli duet.

Oglejte si še izbor ostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.