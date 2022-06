Ne boste verjeli, kaj je predsedniku Pahorju poklonil malček (FOTO)

Predsednik Borut Pahor ima pred sabo še zadnje mesece svoje službe, potem pa se vsaj za en mandat poslavlja od predsedniškega stolčka. V svoji palači z veseljem sprejme skupine različnih generacij, še posebej pri srcu so mu obiski otrok. Na enem izmed obiskov mu je posebno darilo pripravil mali Nick in zgodbico je Pahor objavil na instagramu.

»Tole ljubko zgodbico moram nujno povedati. Skratka, med obiskom skupine otrok, med katerim so mi nekateri poklonili kakšno risbico ali pesmico, postavili pa kup vprašanj, je na koncu Nick dvignil roko. Mislil sem, da hoče tudi on kaj vprašati, pa je namesto tega sramežljivo rekel: »Ne, rad bi ti nekaj dal, zate imam 1 evro. Čeprav sem se zasmejal, me je to iskreno ganilo. Vrnil sem mu 1 evro in mu od srca podaril škatlico čokolad z znakom Predsedniške palače.«