Luka Basi je drugič pokleknil, tam sta bila tudi Raay in Marjetka (FOTO)

Priljubljeni pevec Luka Basi v Križankah vedno postreže s čim novim. Tudi tokrat ni bilo nič drugače, ko je na oder povabil cel kup nenapovedanih gostov, poskrbel za nepričakovane kombinacije in druga presenečenja. Ob napovedi letošnjega druženja v Plečnikovem hramu je bila rdeča nit zgodbe poklon skladbi Skrito v raju, ki jo je Korošec posnel za priljubljeno serijo. A v zadnjih mesecih se mu je zgodilo toliko novega, da je bila to le ena izmed tem koncerta, ki ga je kot poklon zvestim poslušalcem s številnimi pomočniki izvedel kot pravo poročno slavje. Spektakularen je bil že njegov prihod na oder, na katerega se je spustil po žici, in sicer ravno med petjem uspešnice Skrito v raju. Pri tem mu je ob polnih Križankah asistiral zbor varovank njegove glasbene šole Balu. Naslednji vrhunec je prišel kmalu zatem, ko se mu je na odru pridružil duo Maraaya. Med prepevanjem Zlate ribice si je Luka zaželel dve želji – Tabor in Tivoli. In seveda sta ga prijatelja Marjetka in Raay povabila na svoja velika šova v halo Tivoli in dvorano Tabor, kjer ju bodo spremljali številni gosti in talenti.

Čeprav sta se to poletje poročila, je pevec znova pokleknil pred svojo Nastjo. FOTOGRAFIJE: MARKO DELBELLO OCEPEK

Zgodovinski spust po žici v Križankah

Že dve pesmi pozneje se je Luki v poročni obleki, ki jo je nosila poleti na njuni poroki, pridružila žena Nastja Gabor. Sledilcem, ki so poroko spremljali na družbenih omrežjih, sta namreč obljubila, da bosta v Križankah še enkrat zaplesala poročni ples, srečna obiskovalka pa je domov odnesla Nastjin poročni šopek. Zakonca Basi sta ob spremljavi Raaya na klavirju prvič javno zapela duet S tabo, ki je Marjetkino in Raayjevo poročno darilo. »To je zahvala vsem najinim poslušalcem, ki nama sledijo in naju imajo radi,« je povedala Nastja in se pošalila, da ne ve, ali njen prihod v poročni obleki pomeni, da se je že drugič poročila. Ko se je že zazdelo, da je pevec poskrbel za vse vrhunce, so se mu na odru pridružili Polkaholiki, tem pa je na pomoč pri petju uspešnice Brajde na pomoč priskočil hrvaški glasbenik Lima Len. Na oder se je nato vrnila Nastja in Luko je drugič pokleknil pred njo. Tokrat je šlo za povabilo na njuno prvo skupno koncertno turnejo, ki se je oboževalci že zelo veselijo.