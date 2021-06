Ljubiteljice krompirja, baleta in glasbe

Klavdija Kastelic iz Šentpavla, 22 let

27. junija bo lepotni izbor v Hrastniku.

Maja Čargo iz Ljubljane, 20 let

Ana Brunskole iz Bele krajine, 19 let

Lanska epidemija je odložila marsikateri dogodek in tudi finale Miss Slovenije se je zamaknil v leto 2021. Najlepšo Slovenko bodo tako izbirali 27. junija v Hrastniku. Krono bo dobila ena od 15 finalistk, ki jih boste lahko ta teden bolje spoznali v našem časopisu. Predstavljali vam bomo po tri kandidatke na dan, vi pa si boste med njimi lahko izbrali svojo favoritko. S pomočjo glasovnice v časopisu ali s spletno glasovnico lahko zanjo oddate svoj glas. Dekle, ki bo prejelo največ glasov, bo postalo miss Slovenskih novic. Glasujete lahko do sobote, 26. junija.Nasmejana Dolenjkaprihaja iz krajev, ki jim domačini pravijo krompirjeva dolina, zato ne čudi, da je oboževalka krompirja na najrazličnejše načine. Študentka fakultete za organizacijske vede kot predstavnica študentov zastopa tisoč mladih, saj predseduje Komisiji za mladinska vprašanja v občini Ivančna Gorica. Ob tem je ponosna članica kluba Rotaract Novo mesto. Pravi, da sta mreženje in spoznavanje novih ljudi glavni sestavini osebne rasti in razvoja. Radovednost najraje poteši ob prebiranju poučnih knjig. Fokus in energijo nabira z jutranjim tekom. Stremi k temu, da iz 24 ur v dnevu iztisne kar največ.Njeni prijatelji pravijo, da ne poznajo tako organizirane osebe. V dobro voljo jo spravljata njeni babici, ki imata v rokavu vedno pripravljeno kakšno življenjsko modrost. Navdihne jo svež šopek rož, ki popestri še tako deževen dan. Veliko ji pomenijo prijatelji, s katerimi najraje preživlja nedeljske večere. Obožuje raziskovanja novih mest in znamenitosti, najljubši pa so ji skriti kotički Primorske v vročih poletnih večerih, pozimi pa se rada odpravi na čaj na Gorenjsko. Velikokrat zavije tudi na Šmarno goro in na Čemšeniško planino. V prihodnosti si želi prehoditi svojo poslovno pot. Posamezniku si želi olajšati in polepšati vsakdan.»Prihajam iz glavnega mesta Slovenije, zgodnja otroška leta pa sem preživela na Primorskem. Na tisti čas me vežejo izjemno lepi spomini in prijateljstva – s prijateljicami smo prosti čas preživljale v veselem druženju, v smehu, ob naših malih in velikih skrivnostih in velikokrat tudi plesanju,« o sebi pove 20-letna balerina. Pravi, da je domoljubna, individualistična, inovativna, disciplinirana in popolnoma predana tistemu, česar se loti. »Mislim, da je k temu veliko prispevalo več kot 10 let treniranja baleta, ki je sčasoma postal moja velika strast. Všeč mi je, da lahko pri baletu vseskozi napredujem, vedno je lahko boljše, iščeta se izrazna popolnost in gracioznost. In ravno te lastnosti lahko v veliki meri prepoznam tudi v svoji osebnosti. Trud, ki ga vlagam v zaporedje korakov plié, fondue, grand battement in arabesque dan za dnem, postaja sestavni del mene,« razkriva.Po zaključeni Gimnaziji Bežigrad, ob kateri je obiskovala tudi Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, smer balet, se je vpisala na pravno fakulteto. »Učenje je vseživljenjski proces, ki nas zelo obogati. Znanja ni nikoli preveč. Poskušam kritično razmišljati ter si razširiti obzorja. Moram priznati, da so od mene vedno pričakovali veliko več od povprečja, za kar sem zdaj zelo hvaležna, saj mi te veščine zelo pomagajo tudi pri projektu Miss Slovenije,« pravi. Maja poudarja, da zagovarja visoka moralna načela in povezovanje vseh Slovencev. Prepričana je, da ima naša dežela še ogromno neizkoriščenega potenciala. Osebno si od življenja želi nekaj več, saj jo, kot pravi, ustaljena klasična življenjska pot ne odžeja. Eden od njej ljubih latinskih izrekov je audentes fortuna iuvat, sreča pomaga pogumnim.»Samosvoja, edinstvena in optimistična. To so tri lastnosti, ki me najbolje opišejo,« praviiz Bele krajine. »Rada se spominjam otroštva, ki sem ga preživela na deželi, najraje pri svojih starih starših. V letih, ko sem kot otrok opazovala okolico in iskala vzornike, je velik pečat v mojem življenju pustila mama – babica. S svojo preprostostjo in znanjem mi je odprla drugačen pogled v življenje in mi prebudila strast do kuhanja ter s tem ohranjanja tradicionalnih domačih jedi. Še vedno veliko skupaj ustvarjava, kljub temu da nisem več majhna deklica. Z velikim veseljem svojim domačim pripravim sladice, ker z njimi lahko izrazim svojo navihano, strastno in sladkosnedo plat,« se spominja. Sebe se spominja kot vesele in nagajive deklice, katere strast je bila od nekdaj glasba. »Osem let sem igrala violino in se učila petja. Še danes se rada zaprem v svoj svet glasbe, da odklopim zunanje vibracije in skrbi. Ja, rada se sproščam ob glasbi, saj je ta prisotna v naši družini že vrsto let,« je ponosna.Ana je po naravi organizirana, zato rada načrtuje svojo prihodnost z jasnim ciljem. Pot, po kateri si želi stopati, je zagotovo pot sreče, pravi – le kdo si tega ne želi? »Zavedam pa se, da bom po njej lahko hodila le, če bom odgovorno, pošteno in vztrajno stopala in premagovala ovire. Trenutno zaključujem 1. letnik višje strokovne šole za kozmetiko v Novem mestu in zagotovo je ena mojih največjih želja, da vam bom čez deset let predstavila svoj kozmetični salon,« predstavi svoj dolgoročni cilj. Kar se tiče športa in rekreacije, rada združuje prijetno s koristnim. Ob sončnih dneh se najraje odpravi na kolo ali sprehod z družino in psičko Brino.