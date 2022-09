Ana Maria Mitič: Lepota je seštevek tako zunanjosti kot notranjosti

Televizijska voditeljica Ana Maria Mitič nas s svojimi preobrazbami vedno znova preseneča. Po rojstvu sinčka je zelo shujšala, med izolacijo pa je ponovno nabrala nekaj malih kilogramov. Njena teža je zdaj idealna, kar lepo kaže njena super postava na mnogih fotografijah. Simpatična komičarka pa nima le idealne postave, njeno lepoto dopolnjujejo številne pegice in lepotične pike na obrazu.

K njeni simpatičnosti spadajo tudi lepotične pike. FOTO: Ana Maria Mitič

Takole nam je povedala o svojem videzu: »Že davno sem prerasla pomembnost tujih mnenj o mojem videzu. Ljudje smo hecni, vedno bomo našli priložnost za komentar, številni še raje kritizirajo. Iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da jim nikoli ne bo prav, včasih sem bila debela, zdaj sem presuha, ampak nisem več zabavna. Prav zanimivo je, kaj vse si vrli komentatorji izmislijo, da bi se bolje počutili sami s seboj.«

Če pomislimo, da so si v preteklosti lepotice risale lepotične pike na obraz, tudi Ane Marie njena pegavost in lepotične pike prav nič ne motijo. »Posebnost na mojem obrazu so pigmentni madeži, ki so mi že od nekdaj všeč. Neprestano nastajajo novi in novi, jim pa moram posvečati dovolj pozornosti. Trudim se skoraj vedno uporabljati kremo s SPF-faktorjem in pazljivo izbiram kozmetiko, ki mora biti dobra kombinacija narave in znanosti, brez pretiranih cen. Kar se tiče pa lepote, menim, da je to seštevek tako zunanjosti kot notranjosti.

